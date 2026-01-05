Horóscopo de hoje 05/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (05/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O tempo de descanso passou voando, porque as coisas se posicionaram de tal maneira, que seria sábio encurtar a preguiça e se dedicar, de imediato, a tomar iniciativas produtivas. Seriam muito bem recompensadas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As visões que sua alma está tendo a respeito do futuro infundem esperança e entusiasmo, e dessa vez as chances de decolar são enormes. O nível de avanço dependerá de sua ousadia, apostando alto nas visões. Realidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquilo que de melhor sua alma poderia ansiar, não seria conquistado nem sequer aproximado sem tomar iniciativas atrevidas, umas que sua alma não tomaria em outros tempos. Não há nada a perder, siga em frente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os contatos que é possível fazer agora tendem a ser muito proveitosos, mas é importante notar que muito provavelmente você tenha de se aproximar de pessoas que não lhe são particularmente simpáticas. Ao contrário.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar de que sua vontade está na direção certa, no momento será necessário você se adaptar às circunstâncias, tanto que parecerá que sua vontade não vale nada, mas isso há de ser considerado uma estratégia. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Comece a movimentar seus projetos, principalmente aqueles que dão mais frio na barriga, mas que, ao mesmo tempo, acenam com as melhores perspectivas. Tomando as iniciativas pertinentes, tudo andará com rapidez.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

De uma coisa sua alma não precisa gastar dúvida alguma, você está vivendo o tempo que separa o passado do futuro, porque nenhum tempo passado foi melhor do que agora e nem o futuro será a reprodução do passado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Muitas conversas entusiasmam, porque colocam sobre a mesa perspectivas que parecem fáceis de realizar. Se tudo fosse verdadeiramente fácil, as pessoas teriam mais cuidado ao comentar, não lhe parece?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Certeza absoluta nunca haverá a respeito de nada, e se por ventura alguma houver, seria temporária. Porém, de certa maneira, todos precisamos nos agarrar a alguma certeza, porque é um inferno viver duvidando.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A qualidade e motivação das iniciativas que você tomar agora serão decisivas para a construção do seu destino. Procure, por isso, evitar qualquer tipo de precipitação, que tudo seja calculado com precisão.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O que você pretende não é realizável de imediato, porque o tempo está tomado pelos compromissos e pelos sacrifícios que você assumiu, ainda que de imediato tudo isso esteja provocando desgaste. Serenidade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A decolagem foi autorizada, desde que as pessoas se entendam minimamente entre si, dividindo tarefas e organizando bem o empreendimento ou projetos. Andar com companhia é mais difícil, porém, compensa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)