Horóscopo de hoje 04/09: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (04/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As vontades alheias parecem mais fortes e predominantes que as suas, pelo menos temporariamente. Nada de errado com isso, mas é preciso saber medir com sabedoria todas as concessões que você fizer neste momento.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Um pouco mais de estresse do que o habitual não significa que tudo esteja dando errado. Procure manter seu mau humor com rédea curta, para que não se torne a nota dominante de tudo que acontecer hoje. Melhor não.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Os desejos se caracterizam pela urgência, enquanto as vontades são mais sábias e levam em conta os recursos e o tempo envolvidos para garantir o bom resultado. Saiba diferenciar vontades e desejos, isso é necessário.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Não devia ser assim, mas acaba sendo. As pessoas que deviam ser cooperativas e solidárias, brindando com apoio, são justamente as que parecem estar muito ocupadas na hora da necessidade, e isso provoca a ira da alma.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Cuide para que a assertividade de suas palavras não se volte contra você, porque as pessoas andam melindradas com tantos outros assuntos que se agarram a qualquer coisa para encontrar culpados para seus problemas. Drible isso.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
A alegria depende menos de tudo estar certo e nos lugares devidos do que de continuar em frente, dinamizando todos os assuntos, mesmo que pareçam dar errado. A alegria não há de depender das circunstâncias. Que venha de dentro.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Se ninguém toma a iniciativa, então sua alma terá de fazer isso, mesmo carcomida por um montão de dilemas. Alguém, afinal, tem de tomar a iniciativa, e enfrentar as consequências, mesmo que temporariamente desagradáveis.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Todas essas vontades que ficaram engarrafadas na sua vida interior, sem a menor chance de se expressarem de imediato, encontram uma válvula de escape hoje, mas uma que não oferece muito alívio, apenas ilusão desse.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Cair na real é necessário, porque a alma, quando viaja alegre e entusiasta nas ondas do futuro, não calcula o preço concreto de tudo que precisa ser feito para chegar lá. Esses cálculos, porém, precisam ser feitos.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Se ninguém se mexe, caberá a você dar umas boas cutucadas para que tudo saia desse marasmo em que se meteu. Essa atitude não será aplaudida nem muito menos bem-vinda, espere reações adversas. É, porém, necessário.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Apregoar suas ideias é uma boa ideia, porém, ideia melhor ainda será se você, além de discursar, puder exemplificar com sua atitude prática como é que tudo precisa ser feito. Assim as coisas vão desemperrar.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Lançar-se loucamente na direção do futuro pareceria uma atitude de sagrado atrevimento, porém, pode ser loucura apenas, sem nada sagrado envolvido, muito pelo contrário, seria um movimento profano. Use o discernimento.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
