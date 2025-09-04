Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 04/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 04 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (04/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Pets têm signos? Saiba mais como funciona a astrologia dos animais
Assim como os humanos, os animais de estimação também possuem signos e mapas astrais, podendo ser afetados por eles


image Conheça os signos mais pães-duros do zodíaco; veja se o seu está na lista
Ninguém gosta de gastar dinheiro à toa, mas também não precisa ser mão fechada


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 As vontades alheias parecem mais fortes e predominantes que as suas, pelo menos temporariamente. Nada de errado com isso, mas é preciso saber medir com sabedoria todas as concessões que você fizer neste momento.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Um pouco mais de estresse do que o habitual não significa que tudo esteja dando errado. Procure manter seu mau humor com rédea curta, para que não se torne a nota dominante de tudo que acontecer hoje. Melhor não.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os desejos se caracterizam pela urgência, enquanto as vontades são mais sábias e levam em conta os recursos e o tempo envolvidos para garantir o bom resultado. Saiba diferenciar vontades e desejos, isso é necessário.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Não devia ser assim, mas acaba sendo. As pessoas que deviam ser cooperativas e solidárias, brindando com apoio, são justamente as que parecem estar muito ocupadas na hora da necessidade, e isso provoca a ira da alma.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Cuide para que a assertividade de suas palavras não se volte contra você, porque as pessoas andam melindradas com tantos outros assuntos que se agarram a qualquer coisa para encontrar culpados para seus problemas. Drible isso.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A alegria depende menos de tudo estar certo e nos lugares devidos do que de continuar em frente, dinamizando todos os assuntos, mesmo que pareçam dar errado. A alegria não há de depender das circunstâncias. Que venha de dentro.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se ninguém toma a iniciativa, então sua alma terá de fazer isso, mesmo carcomida por um montão de dilemas. Alguém, afinal, tem de tomar a iniciativa, e enfrentar as consequências, mesmo que temporariamente desagradáveis.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Todas essas vontades que ficaram engarrafadas na sua vida interior, sem a menor chance de se expressarem de imediato, encontram uma válvula de escape hoje, mas uma que não oferece muito alívio, apenas ilusão desse.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Cair na real é necessário, porque a alma, quando viaja alegre e entusiasta nas ondas do futuro, não calcula o preço concreto de tudo que precisa ser feito para chegar lá. Esses cálculos, porém, precisam ser feitos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se ninguém se mexe, caberá a você dar umas boas cutucadas para que tudo saia desse marasmo em que se meteu. Essa atitude não será aplaudida nem muito menos bem-vinda, espere reações adversas. É, porém, necessário.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apregoar suas ideias é uma boa ideia, porém, ideia melhor ainda será se você, além de discursar, puder exemplificar com sua atitude prática como é que tudo precisa ser feito. Assim as coisas vão desemperrar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Lançar-se loucamente na direção do futuro pareceria uma atitude de sagrado atrevimento, porém, pode ser loucura apenas, sem nada sagrado envolvido, muito pelo contrário, seria um movimento profano. Use o discernimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda