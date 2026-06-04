Horóscopo de hoje 04/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (04/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

É bom que surjam as questões práticas para sua alma não se enredar em ilusões que só consumiriam tempo e energia e não dariam nenhum resultado compensador. As questões práticas parecem frustrar, mas são uma bênção.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É lindo viver emoções intensas, porque a alma se sente mais viva e envolvida com os acontecimentos. Essas emoções não duram muito tempo, porque logo depois a realidade concreta exige medidas práticas e organizadas

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A segurança que você busca não está disponível nesta parte do caminho e, por isso, seria melhor renunciar a ela, mesmo que de forma temporária, porque assim você evitará cair no conto que as pessoas inventam.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A tentativa de colocar tudo em pratos limpos pode ser um tiro saindo pela culatra nesta parte do caminho. É difícil conter a boa vontade, mas pelo menos dá para se desapegar dos resultados. Isso é possível.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Guarde segredo sobre suas reais intenções e não se intimide com a visão de que tudo pareça ir na direção contrária dessas. O cenário é instável e irá se consolidando ao longo dos próximos dias. Cabeça no lugar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Mesmo que as pessoas estejam cheias de boas intenções, se a responsabilidade pelos resultados recair sobre suas costas, determine com vigor seus limites e pretensões, para elas não agirem de forma leviana.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para entender a verdadeira intenção das pessoas, que quase sempre não é a que se manifesta com evidências, mas através de gestos sutis, sua alma precisa estar atenta ao que é dito nas entrelinhas. Aí está a verdade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A vida é generosa e emite sinais para nossa humanidade ficar de sobreaviso sobre o que seria propício fazer ou não. Quando você se precipita, deixa de levar em consideração o que esses sinais transmitem. Melhor não.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Querer muito que algo aconteça não é sinônimo de ter força mental suficiente para fazer acontecer, e quando isso é assim, sua alma corre o risco de se convencer de que pode o que, de fato, estaria fora do alcance.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nem todas as pessoas convincentes têm a razão ou apresentam as melhores propostas, muitas delas são apenas sedutoras, e por trás de toda sedução serpenteia alguma mentira, um engano maquiado de oportunidade.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A mesquinharia de certas pessoas provoca perrengues que sua alma não seria obrigada a administrar mais, porém, são reais o suficiente para não passarem despercebidos. A percepção resulta em responsabilidade de arrumar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As lindas propostas que lhe são feitas vêm envolvidas com assuntos que precisam ser conversados direito, para não deixar pontas soltas que depois, com certeza, se transformariam em inconvenientes irritantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)