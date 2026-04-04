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Horóscopo de hoje 04/04: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 04 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (04/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 É hora de você agarrar o que é seu, hora de puxar a sardinha para seu lado e consolidar seus interesses. Provavelmente, a atitude vai atrair críticas, mas nesta parte do caminho vale a pena seguir em frente. Melhor.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Para que tudo dê mais ou menos certo é imprescindível que suas boas intenções sejam testadas na realidade prática, porque em si mesmas as boas intenções são teorias lindas, que nem sempre convergem com a realidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Considere o seguinte, os bons conselhos que sua alma recebe precisarão ser postos em prática para ser testados, e nesse sentido as pessoas que os oferecem não estarão ao seu lado para fazer esses testes. Ou não?

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Cuide dos seus recursos, gaste com sabedoria, este é um momento que lhe apresenta perspectivas interessantes, mas que ainda requerem um amadurecimento maior. O tempo está ao seu favor, evite precipitações inúteis.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A abundância não se demonstra nos gastos, mas na boa administração dos recursos, porque dessa forma você mostra às pessoas de seu círculo de relacionamentos uma sabedoria que, se elas adotarem, beneficiaria a todos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os investimentos que você andou fazendo começam a trazer resultados importantes, ainda um tanto desconexos entre si, mas benéficos mesmo assim. A situação há de servir de incentivo para você continuar em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Normalmente, você pode considerar que sejam boas pessoas aquelas que fazem o que está ao alcance delas, enquanto as más pessoas são as que, apesar de terem recursos, são mesquinhas em suas atitudes. Discernimento.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tenha em mente que neste momento tudo que você fizer, sejam as coisas boas ou as que seria melhor nem comentar, tudo, absolutamente tudo tende a aumentar e ganhar tal proporção que acabe se descontrolando. Pense nisso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora você encontrará gente disposta a acompanhar você nas formas exageradas de manifestação, que para você não são nada mais do que parte do seu dia a dia. Encontrar companhia para os exageros é uma experiência.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Logo você encontrará a graça que por enquanto está oculta por trás da bagunça que toda mudança traz à tona. Essa graça circula nas entrelinhas de tudo que anda acontecendo, mas é preciso bom humor para a perceber.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Escolha com muito discernimento quais, dentre as inúmeras tarefas que se apresentaram, são realmente prioritárias, porque assim você evitará gastar energia excessiva em assuntos que não são tão importantes.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Faça os movimentos necessários sem cometer exageros nem precipitações, porque apesar de acontecerem coisas importantes, tudo precisa de reflexões sinceras de sua parte para ser devidamente aproveitado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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