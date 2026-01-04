Horóscopo de hoje 04/01: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste domingo, 04 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, domingo (04/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Agora vai! E o que não for não era para ser. O assunto é você pisar no acelerador, porque não há mais tempo a perder. A vida é cheia de experiências interessantes, mas que precisam de iniciativas para serem aproveitadas.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Há dias em que a mente parece perceber tudo com clareza, e essa condição dá a sensação de ter vindo para ficar. Só que não! No dia seguinte desce um véu que encobre o entendimento e faz parecer que não se sabe nada.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Dá para arriscar um pouco mais neste momento, porque assim você transcenderá os limites com que se acostumou a atuar, e conhecerá mundos diversos com que, ao longo do tempo, sua alma se familiarizará. Em frente.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
É importante fazer o bem, mas é preciso olhar direito a quem você vai fazer o bem, porque as pessoas que não mereçam suas virtudes se voltarão contra você por agir assim. Esse é o resultado de um mundo às avessas.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Fazendo uma coisa de cada vez e se dedicando a elas com carinho e atenção, você adiantará o expediente de muita coisa que andou se atrasando, justamente porque sua alma não queria encarar nada disso. Em frente.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Confie no seu taco e aposte alto em seus projetos, sem se importar que o cenário pareça adverso. As coisas continuarão progredindo de acordo com o nível de atrevimento que você investir para que tudo dê certo. Em frente.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Quando as coisas terminam bem, a alma se regozija e ganha esperança. Agora, que de uma maneira ou de outra, as coisas parecem terminar bem, é importante você desfrutar ao máximo o bom sentimento decorrente.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Quando a beleza de um panorama ou de alguém em especial estimular sua alma para dizer coisas bonitas, procure se deixar levar por essa onda, mas não faça promessas, apenas descreva a situação em gerúndio.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Tudo que anda dando certo logo no início do ano pode ser mantido assim ao longo dos meses, mas sem deixar nada nas mãos da sorte, e sim com você se dedicando a sustentar os bons sentimentos com vigor e alegria.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Tome as iniciativas pertinentes para demonstrar afeto e interesse, mas cuide de selecionar direito as pessoas para fazer isso, senão o tiro sairá pela culatra, e os bons sentimentos se converterão em encrenca.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Esses sentimentos nobres que surgem do fundo do seu coração e que, momentaneamente, não tem ninguém a quem dirigir, podem continuar amadurecendo em seu interior, porque outras pessoas se unem a você telepaticamente.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Encontros e desencontros se misturam nesta parte do caminho, e sua alma precisa depositar um voto de confiança nos mistérios da vida, porque os desencontros serão acontecem por bem e os novos encontros também.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
