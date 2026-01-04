Horóscopo de hoje 04/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (04/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Agora vai! E o que não for não era para ser. O assunto é você pisar no acelerador, porque não há mais tempo a perder. A vida é cheia de experiências interessantes, mas que precisam de iniciativas para serem aproveitadas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há dias em que a mente parece perceber tudo com clareza, e essa condição dá a sensação de ter vindo para ficar. Só que não! No dia seguinte desce um véu que encobre o entendimento e faz parecer que não se sabe nada.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Dá para arriscar um pouco mais neste momento, porque assim você transcenderá os limites com que se acostumou a atuar, e conhecerá mundos diversos com que, ao longo do tempo, sua alma se familiarizará. Em frente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É importante fazer o bem, mas é preciso olhar direito a quem você vai fazer o bem, porque as pessoas que não mereçam suas virtudes se voltarão contra você por agir assim. Esse é o resultado de um mundo às avessas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Fazendo uma coisa de cada vez e se dedicando a elas com carinho e atenção, você adiantará o expediente de muita coisa que andou se atrasando, justamente porque sua alma não queria encarar nada disso. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Confie no seu taco e aposte alto em seus projetos, sem se importar que o cenário pareça adverso. As coisas continuarão progredindo de acordo com o nível de atrevimento que você investir para que tudo dê certo. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quando as coisas terminam bem, a alma se regozija e ganha esperança. Agora, que de uma maneira ou de outra, as coisas parecem terminar bem, é importante você desfrutar ao máximo o bom sentimento decorrente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando a beleza de um panorama ou de alguém em especial estimular sua alma para dizer coisas bonitas, procure se deixar levar por essa onda, mas não faça promessas, apenas descreva a situação em gerúndio.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tudo que anda dando certo logo no início do ano pode ser mantido assim ao longo dos meses, mas sem deixar nada nas mãos da sorte, e sim com você se dedicando a sustentar os bons sentimentos com vigor e alegria.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tome as iniciativas pertinentes para demonstrar afeto e interesse, mas cuide de selecionar direito as pessoas para fazer isso, senão o tiro sairá pela culatra, e os bons sentimentos se converterão em encrenca.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Esses sentimentos nobres que surgem do fundo do seu coração e que, momentaneamente, não tem ninguém a quem dirigir, podem continuar amadurecendo em seu interior, porque outras pessoas se unem a você telepaticamente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Encontros e desencontros se misturam nesta parte do caminho, e sua alma precisa depositar um voto de confiança nos mistérios da vida, porque os desencontros serão acontecem por bem e os novos encontros também.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)