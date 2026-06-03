Horóscopo de hoje 03/06: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 03 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 03/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
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Como saber o meu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/3 a 20/4)
A força emocional que os sonhos colocam em marcha não há de ser desvalorizada com pensamentos racionais e sensatos, porque ainda que proponha algo descabido, mesmo assim haverá algo de interessante em sua manifestação.
♉ Touro (21/4 a 20/5)
Fazer escolhas no fragor de emoções intensas é bastante fácil e até divertido, mas é preciso, pelo menos nesta parte do caminho, que você se atente aos detalhes práticos que precisariam ser solucionados depois.
♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)
Sempre haverá por aí alguém querendo levar vantagem, seja através de pequenas coisas ou aplicando grandes golpes aos semelhantes. Este é um momento para sua alma prestar atenção e não cair em golpes bem articulados.
♋ Câncer (21/6 a 22/7)
A melhor atitude neste momento seria você agir com total desapego pelos resultados, porque só assim você não sofreria com os trancos e solavancos provocados por atitudes precipitadas e mal planejadas. Em frente.
♌ Leão (23/7 a 22/8)
Mantenha o controle, principalmente sobre sua própria mente, para que não fique fazendo joguinhos que desestabilizem o processo em que se encontra envolvida agora. Está tudo certo, apesar dos trancos e solavancos.
♍ Virgem (23/8 a 22/9)
As pessoas são muito generosas oferecendo conselhos e dicas, mas o fazem de um jeito em que não há verdadeira responsabilidade pelos resultados, apenas querem aparecer e ser vistas como gente de muito boa vontade.
♎ Libra (23/9 a 22/10)
Na hora do entusiasmo as pessoas concordam com tudo, mas depois voltam para casa, pensam melhor e começam a colocar condições para tudo. Nessa hora se nota a realidade das intenções envolvidas no jogo. Esclarecimento.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Há assuntos que não admitem urgência nem muito menos precipitação, porque estragariam o que de outra forma daria resultados auspiciosos. Tenha isso em mente quando sentir que deve agir de imediato. Sinais.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Mentalmente, tudo está ao seu alcance, mas na prática as coisas são diferentes e requerem um pouco mais de atenção de sua parte, para evitar que você se precipite e enfie os pés pelas mãos sem necessidade.
♑Capricórnio (22/12 a 20/01)
Certas pessoas são convincentes, porém, isso não significa que elas tenham a razão ou de que seus planos sejam os melhores. Agora é um bom momento para você resistir ao apelo sedutor que essas pessoas fazem.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Todos esses perrengues que não deveriam acontecer, mas que ocorrem porque as pessoas mesquinhas os forçam, hão de ser administrados por você com bom humor e ótima disposição, para que não prevaleçam. Em frente.
♓ Peixes (20/2 a 20/3)
Na hora do entusiasmo a alma deixa de perceber as pontas soltas que, com certeza, no futuro se mostrarão e terão de ser amarradas e consertadas. Agora é a hora de não deixar passar despercebidas as pontas soltas.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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