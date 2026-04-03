Horóscopo de hoje 03/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (03/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Exteriormente, as hostilidades tendem a crescer, mas algo no íntimo de sua alma parece não se importar com isso, já que tem a inefável certeza de estar no caminho correto. A retidão protege você dos males do mundo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Contrariar o que as pessoas aconselham coloca você numa posição difícil de sustentar, porque para seguir em frente com seus intuitos você terá de tomar atitudes que as pessoas considerarão hostis. Você que sabe.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Impossível agradar a todo mundo, isso é sabido, porém, a alma continua tentando o impossível, o que não é negativo, porque revela uma boa vontade enorme de sua parte. Porém, é preciso ter um pouco mais de praticidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para ajudar as pessoas que estão em sua mira, talvez você tenha de transgredir algumas normas. Isso é algo que precisa ser bem calculado por você, para que os efeitos colaterais não venham a bater em sua porta depois.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Fazer o que parece certo e que todas as pessoas apoiam vai de encontro com o que você intui que precisaria ser feito. Agora é o momento em que sua alma se encontra diante de um dilema muito difícil de resolver. O que fazer?

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Siga pelo caminho que deu certo para outras pessoas, procure não inventar muito nesta parte do caminho para não se arriscar a estragar o que de outra forma daria certo. Conter a criatividade é difícil, mas necessário.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há coisas que dão muito certo, mas estão misturadas com outras, arriscadas e que produzem reações hostis. Essa mistura de ingredientes torna este momento bastante delicado, requerendo muita atenção de sua parte.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nem sempre os conselhos recebidos por boas pessoas indicariam o melhor caminho a seguir. Há momentos em que sua alma precisa tomar decisões intuitivas, mesmo que essas contrariem o que a maioria diz ser o melhor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se as suas ações contradizem suas intenções, então você precisa rever sua postura antes mesmo de começar a procurar culpados pelos erros cometidos. Este não é um momento propício para dar início a hostilidades.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar de você não preferir fazer o necessário, se você insistir em se recusar perderá o apoio de pessoas importantes de sua vida. Nada que não possa ser consertado depois, mas o mal-estar poderia ser evitado.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tentando fazer o certo provavelmente você cometa alguns erros, porém, é diante desse tipo de cenário que você aprende a se desapegar dos resultados, porque coisas que parecem erradas acabam dando resultados certos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A boa vontade é insuficiente para dar conta de tudo, porque apesar de que nossa humanidade anda descobrindo o poder da mente e das atitudes positivas, essas não conseguem mover o mundo ainda. Faça o necessário.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)