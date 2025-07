Horóscopo de hoje 02/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (02/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O dia pede mais atenção com tarefas do cotidiano. Foque no que é prioridade e evite assumir responsabilidades demais. Um cuidado especial com a saúde pode trazer equilíbrio.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Bom momento para se dedicar a algo criativo ou que traga prazer. No amor, gestos simples fortalecem vínculos. Aproveite para resolver pendências com mais leveza.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O ambiente doméstico pede sua atenção. Ajustes na rotina e nos relacionamentos familiares podem trazer mais harmonia. Escute antes de reagir.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seu poder de comunicação está em alta. Use isso para resolver mal-entendidos e fazer boas conexões. Pode ser um dia produtivo para negociações e aprendizados.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Cuidado com os gastos impulsivos. O céu favorece decisões mais racionais, especialmente no campo financeiro. Evite prometer mais do que pode cumprir.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua no seu signo, você estará mais sensível e detalhista. Aproveite essa energia para cuidar de si e se organizar. Mas evite críticas excessivas — inclusive com você mesmo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Dia bom para desacelerar e cuidar da mente. Meditação ou momentos de introspecção podem ser valiosos. Não se cobre demais. Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A conexão com amigos e grupos está favorecida. Reencontros ou conversas importantes podem trazer boas surpresas. No trabalho, confie mais nas suas ideias.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O foco está na carreira e nos planos a longo prazo. Pode surgir uma nova oportunidade ou uma responsabilidade maior. Mostre seu valor com atitudes, não só palavras.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É um bom momento para expandir horizontes. Estudar, planejar uma viagem ou repensar suas metas pode fazer bem. Mantenha a mente aberta para o novo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos ligados a finanças, impostos ou parcerias ganham destaque. Seja transparente e cuidadoso em acordos. A intuição pode ajudar a tomar decisões importantes.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Relacionamentos ganham evidência hoje. Seja no amor ou nas amizades, diálogo será essencial. Cuidado com mal-entendidos — clareza evita conflitos desnecessários.