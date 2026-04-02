Horóscopo de hoje 02/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (02/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Procure dar continuidade àquilo que tenha sido iniciado, sem se meter a começar nada novo, especialmente se for algo do qual você deseje resultados concretos. A continuidade será um bom lugar para você se proteger.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As preocupações e ansiedades que se acumulam na alma sempre encontram uma maneira de se manifestarem, e isso acontece quando a gente menos espera. Se esse for o caso de hoje, finja demência e siga em frente com leveza.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Evite se preocupar hoje, domine sua mente para que não lhe faça o jogo de criar expectativas que deveriam se realizar agora sem haver o necessário fundamento para isso, porque, com certeza, o efeito disso é a ansiedade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Há horas em que, com pouco esforço, muita coisa é feita. Há outros, no entanto, em que, apesar de você se esforçar e dar o melhor de si, as coisas não avançam e, inclusive, podem até retroceder. Tempos oscilantes.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A boa comunicação que você andou construindo pode desabar hoje, mas isso não há de ser motivo de preocupação, porque não é uma circunstância que veio para ficar, é apenas um momento que vai passar. Com certeza.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se você perceber que aquilo que normalmente não requer muita atenção, porque funciona no automático, começa a pifar, procure não se irritar com isso, mas encarar as trapalhadas com bom humor e leveza. Aí sim!

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aquilo que fica sem resolver entre as pessoas se manifesta inesperadamente, mas se você não reagir poderá passar por essa circunstância sem arranhões. Reagir neste momento seria acender fósforo em pólvora.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que andou bem pode desandar um pouco e isso não há de ser objeto de irritação para sua alma, porque não significa que haja um problema sistémico que coloque em perigo todos seus planos. É apenas um momento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As concordâncias anteriores podem se transformar em discórdias, mas isso representa apenas uma fase de um longo caminho que você percorre junto a outras pessoas. Vai acontecer mais de uma vez, certeza.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Coordenar tudo que está envolvido neste momento requer um nível de atenção que, talvez, sua alma esteja com um tanto de preguiça para oferecer. Seria sábio você superar a indolência e se envolver direito.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Essa nuvem densa de pensamentos que evocam preocupações e ansiedades há de ser combatida por você, porém, não de forma hostil, mas com leveza e alegria, fingindo que você existe no melhor dos mundos possível.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Melhor você não começar hoje nada que seja de grande interesse nem tampouco finalizar ou entregar algo, porque este é apenas um dia de continuidade e não de inícios ou de conclusões. Acompanhe o ritmo do Universo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)