Horóscopo de hoje 01/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 01 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (01/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O que você valoriza não é necessariamente o mesmo que as pessoas de seu círculo valorizam também. Nesse sentido, haverá momentos em que você sentirá que seus assuntos são tratados com desdém ou superficialidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se você observar com atenção, perceberá que não falta nada, todos os instrumentos que você precisa para continuar abrindo passagem estão disponíveis. Porém, os instrumentos não são nada se você não fizer uso deles.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tudo tem um preço, e em muitos casos o valor não se mede em dinheiro, mas nas consequências e derivações que ocorrem inevitavelmente depois de você se envolver em determinadas experiências. É bom ter isso em mente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Você pode seguir em frente com suas pretensões e intenções com a alma tomada de alegria, ou você pode utilizar esse exaltado estado de ser para observar melhor o que acontece e depois tomar decisões mais sensatas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Cuide para não falar demais, porque as pessoas recebem um impacto muito forte de suas palavras, mesmo que você não o perceba. Nesta parte do caminho é propício você medir suas palavras e testar o alcance delas. É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O diabo está nos detalhes, portanto, preste atenção a todas as negociações em que se envolver, para não sofrer golpes. O entusiasmo e a alegria devem ser contidas, para que você não perca a lucidez imprescindível.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se todas as pessoas que exigem coerência de você fossem também coerentes elas mesmas, então as demandas seriam justas. Acontece que as pessoas não sabe administrar a própria incoerência, e elas exigem isso das outras.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Esses pensamentos loucos que ocorrem de vez em quando não são necessariamente gatilhos para você entrar em campo. Às vezes, é melhor que algumas ideias fiquem na teoria mesmo, porque custaria muito caro as realizar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A excitação com que as pessoas tratam determinados assuntos ou experiências não é muito condizente com sua visão das coisas, mas é necessário deixar que elas se alegrem o quanto quiserem, mesmo que exageradas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com certeza, há diversas maneiras de abordar o mesmo assunto e há, também, pessoas opinando de formas contraditórias entre si. Na prática, ouça todas as opiniões, mas em última instância, faça do seu jeito.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Partir para novas aventuras é preciso, mas com certo cuidado, porque no meio do cardápio das possíveis aventuras há também encrencas que só custariam muita energia e não brindariam com resultados prazerosos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As melhorias que você busca não acontecerão do dia para a noite nem muito menos como resultado de golpes de sorte. A sorte vai ajudar, com certeza, mas o que fará acontecer as melhorias é a boa vontade praticada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

