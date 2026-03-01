Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 01/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 01 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (01/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Apesar de o caminho não estar fácil de trilhar, sempre chega uma hora, como a de hoje, em que a vida parece sorrir um pouco mais do que o habitual, e ao alcance da mão acontecem situações que provocam regozijo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Agora é bom você se aquietar um pouco e retornar à rotina que brinda com bem-estar e alegria, essas coisas pequenas, mas essenciais, que servem para sua alma se sentir em casa em qualquer lugar, em qualquer tempo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Conversar é preciso, mas selecionar o momento e as pessoas é ainda mais importante. Procure não dar informação a quem não a merece e nem tampouco atropelar os acontecimentos só para expor suas ideias.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Importar-se com seus interesses e se focar neles não é necessariamente um exercício egoísta, há questões essenciais que precisam ser administradas e ninguém mais, além de você, as pode administrar.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É oportuno você fazer algumas intervenções firmes para que nada saia do trilho desejado, porque, como é habitual, sempre há pessoas por aí espalhando a brasa do fogo que você se empenha para manter aceso. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As conexões sociais precisam ser revisitadas, porque sua alma anda achando que está tudo nas suas costas, quando na verdade o peso poderia ser dividido e, assim, todo mundo sairia beneficiado. Em frente com isso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nem todas as pessoas com que você deve tratar agora são de seu apreço, mas isso não há de se tornar justificativa para que você evite os eventos sociais que reúnem as pessoas necessárias aos interesses em andamento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Evite se esconder neste dia; ao contrário, faça o possível para se expor e verificar os resultados da exposição, porque muito provavelmente surgirão oportunidades que de outra maneira ficariam invisíveis.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A excitação que se tem ao pressentir novas aventuras é incomparável, mas é impossível sentir todos os dias e a toda hora, mesmo com você tendo nascido neste signo. Portanto, aproveite quando acontece.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O tempo do regozijo e de desfrutar tudo sem peso há de voltar, tenha certeza disso, especialmente numa hora como a atual, em que parece que a vida pesa nas costas como um fardo insuportável. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Há pessoas que são mais receptivas aos seus pedidos enquanto outras são resistentes. Como o momento é bastante adequado para fazer pedidos, escolha as pessoas mais resistentes. Os resultados serão melhores.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A rotina não tem nada de espetacular, mas é a base de tudo o mais que você deseja conquistar. Sem uma rotina minimamente bem organizada, você perde um precioso tempo e além disso enfraquece sua saúde.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

