O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 01/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 01 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (01/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O fator humano sempre complicará todas as equações existenciais, porém, há de se aceitar que nem sequer haveria equações existenciais se não houvesse o fator humano. Portanto, aceite as complicações e faça o possível.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Não importa que as coisas não sejam exatamente como você as imaginava, o que importa é que você não se entregue à inércia, com a alma convencida de que já fez tudo que estava ao seu alcance. Ainda pode fazer mais.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Conhecimento que não é manifesto tem pouco valor, porque a riqueza do conhecimento se experimenta na interlocução, da mesma maneira com que você se enriqueceu quando teve contato com o conhecimento que recebeu.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Sem atrevimento acontecerá pouca coisa, muito menos do que sua alma pretende. Portanto, apesar de que o medo continua firme e forte em algum lugar do coração, deixe ele falando sozinho e se lance à aventura da vida.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As tensões nos relacionamentos não são negativas, apenas indicam que ainda há pontos que precisam ser trabalhados para que as pretensões individuais de todas as partes envolvidas se equilibrem com a necessidade de cooperar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Permita-se uma dose maior de descontrole do que a habitual, porque anda acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que seria impossível ter tudo sob seu domínio. Não é o caso de controlar, mas de aproveitar. Aí sim!

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quaisquer pretensões que você tiver, você precisará de boas pessoas para as realizar. Portanto, além de investir tempo em continuar lapidando suas pretensões, é imprescindível se dedicar à sociabilidade também.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 O que fazer? O que sua alma quer ser quando crescer? Ainda que você tenha progredido muito na existência, este é o momento de questionar o caminho trilhado, em nome de se preparar melhor para o futuro.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem sempre as pessoas se entendem conversando, porém, aquelas que precisam de experiências mais fortes precisam ser postas à distância nesta parte do caminho, para não atrapalharem as conversas com as que entendem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você tem vários trunfos na manga e chegou a hora de começar a usar, porque se continuar acumulando experiências e essas não servirem para você se atrever a experimentar mais, sua alma começará a ficar congestionada.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você pode fazer o que quiser, agarrar da vida aquilo que for de seu merecimento, pois nada, neste momento, é obstáculo forte o suficiente para deter você. Tudo dependerá, por isso, do tamanho de seu atrevimento.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Do fundo dos mistérios mais exóticos que compõem esse organismo colossal que chamamos de Universo emergem oportunidades. Procure ter a alma lúcida e aberta a mudar de rumo, porque essas oportunidades passam muito rápido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)

