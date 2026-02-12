Feiticeira, sereia ou heroína? Veja a fantasia ideal de cada signo
Astrologia pode ajudar na escolha do look para Carnaval, Halloween ou festas temáticas; descubra qual fantasia combina com sua energia
Escolher a fantasia certa vai além da estética. Para quem gosta de astrologia, o look pode refletir traços de personalidade e até potencializar a energia de cada signo. Seja no Carnaval, no Halloween ou em festas temáticas, a proposta é alinhar estilo, intenção e autenticidade.
A chamada “fantasia ideal para cada signo” não determina destino, mas indica tendências de vibração e comportamento. A escolha pode fortalecer autoestima e presença. No fim das contas, porém, o mais importante é sentir que o figurino representa quem você é.
Confira abaixo sugestões de fantasia para cada signo, divididas pelos quatro elementos do zodíaco.
🔥 Signos de Fogo: fantasia com impacto e atitude
Áries, Leão e Sagitário são conhecidos pela intensidade e presença marcante. Gostam de fantasias que chamem atenção e transmitam força.
Áries
Impulsivo e competitivo, Áries combina com fantasias de guerreira, heroína ou personagem de ação. Looks fortes e cheios de atitude refletem sua energia.
Leão
Regido pelo Sol, Leão gosta de brilhar. Fantasias de rainha, diva ou personagens luxuosas valorizam seu carisma e presença natural.
Sagitário
Aventureiro e livre, Sagitário pode apostar em arqueira, exploradora ou viajante. Figurinos criativos e divertidos também combinam com o signo.
⌛ Signos de Terra: fantasia com elegância e estratégia
Touro, Virgem e Capricórnio valorizam qualidade, coerência e detalhes. A escolha costuma ser pensada com cuidado.
Touro
Ligado à beleza e ao conforto, Touro combina com sereia, deusa da natureza ou personagens sensuais. O visual precisa ser bonito e agradável de usar.
Virgem
Observador e detalhista, Virgem pode apostar em cientista, personagem minimalista ou fantasia criativa com toque inteligente.
Capricórnio
Clássico e estratégico, Capricórnio se identifica com realeza, vilã elegante ou personagens que transmitam autoridade e poder.
🌬️ Signos de Ar: fantasia criativa e original
Gêmeos, Libra e Aquário gostam de inovação e ideias diferentes. A fantasia ideal é aquela que desperta curiosidade.
Gêmeos
Versátil e comunicativo, Gêmeos pode escolher personagens duplos, como anjo e diabo, ou algo que permita mudar de estilo ao longo da festa.
Libra
Apreciador da estética, Libra prefere fantasias harmoniosas. Feiticeira sofisticada ou personagem romântica são boas opções.
Aquário
Criativo e independente, Aquário gosta do inesperado. Alienígena, personagem futurista ou temática tecnológica combinam com o signo.
🌊 Signos de Água: fantasia com emoção e mistério
Câncer, Escorpião e Peixes são mais sensíveis e intensos. A fantasia precisa ter significado e conexão emocional.
Câncer
Nostálgico, Câncer pode apostar em personagens mágicas ou clássicas. Sereia e princesa misteriosa são sugestões alinhadas.
Escorpião
Enigmático, Escorpião combina com feiticeira poderosa, vampira ou personagens que transmitam magnetismo e mistério.
Peixes
Sonhador e criativo, Peixes se identifica com fada, criatura mística ou personagens lúdicos que remetam ao universo da fantasia.
