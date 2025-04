Você tem o mesmo signo de Elon Musk? Veja qual é e o que isto significa

Elon Musk, é um sul-africano de 54 anos e destaque na área dos negócios. Atualmente, ele atua no ramo da tecnologia com algumas empresas, como a Tesla e a SpaceX. Quando o assunto é política, ele se alinha na extrema-direita, em que tem feito parceria com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Mas, qual é o signo do bilionário? Nascido em 28 de junho de 1971, ele é do signo de Câncer. Além de ser herdeiro de um minerador de esmeraldas na África, ele também tem 14 filhos com quatro mulheres diferentes.

Algumas características de um canceriano nato são sensibilidade e força estratégica. Elon Musk pode ter alguns desses atributos, já que algumas conquistas precisaram de alianças estratégicas.

Como os astros explicam a vida de Elon Musk?

O canceriano tem uma forte ligação familiar, além de um intuição aguçada. Essas características o tornam um estrategista exemplar. O que pode ser visto por meio das suas ações individuais e por meio das empresas que é dono.

Musk é um indivíduo emotivo, que pode ter certa associação com a criatividade. Ela é uma ajuda para estar sempre à frente e em constante progresso.

Outras informações que o mapa astral do bilionário mostram é que ele é ascendente em Virgem. Este signo é conhecido pela busca pela perfeição. Por sua vez, Musk é uma pessoa detalhista e em busca da perfeição (seja ela qual for).

Estas características fazem do dono da rede social X uma pessoa completa para o ramo empresarial. Com a Lua em Peixes, a mente dele é completa de criatividade e grandes objetivos, traçados com a linha dos sonhos. Isso ajuda a explica a expansão constante de suas empresas por todos os países. Sem esquecer de outras colonizações, como a do planeta Marte.

Nesse emaranhado de características, Musk se torna uma pessoa única, cheia de intuição, criatividade e objetividade.

E você, concorda com os astros?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)