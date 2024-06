Dia dos namorados: veja signos que vão começar a namorar antes da data

Com o Dia dos Namorados se aproximando, quem não deseja ter uma companhia para aproveitar o dia? Para os solteiros, achar a "metade da laranja" pode acontecer dias antes mesmo do dia 12 de junho. No período que antecede essa data, os astros podem favorecer alguns signos do horóscopo no âmbito amoroso.

Por isso, confira, abaixo, quais signos podem começar a namorar antes da comemorativa.

Áries

A época temporada geminiana que antecede o Dia dos Namorados oferece novas perspectivas para o signo de Áries. Nesse período, a comunicação e simpatia dos arianos ganham um brilho extra, colocando-os entre os signos com chances de iniciar um relacionamento antes de 12 de junho. Afinal, a sintonia com a pessoa que gostamos tende a ser excepcional.

Virgem

Em segundo lugar, a temporada de Gêmeos, especialmente com a entrada de Júpiter nesse signo, traz um novo olhar para Virgem no campo das paqueras. O carisma dos virginianos se destaca, elevando sua moral com os pretendentes. O céu promete grande sucesso no amor para Virgem, que há grande chance de uma relação amoroso antes do Dia dos Namorados.

Sagitário

Por fim, o trânsito de Júpiter em Gêmeos pode oferecer novas oportunidades amorosas para Sagitário, com a possibilidade de começar um relacionamento antes do Dia dos Namorados. Os astros estão a favor dos sagitarianos, e nem o céu será o limite para suas escolhas românticas. Ótimo período para discutir relacionamentos abertos ou diferentes formas de relação.

As informações são de João Bidu, ao portal Terra.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)