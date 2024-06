Dia dos Namorados: Márcia Sensitiva ensina ritual para atrair a pessoa amada; veja o passo a passo

A semana do Dia dos Namorados já chegou, mas ainda dá tempo de conseguir um amor para celebrar a data. A médium e especialista Márcia Sensitiva ensinou um ritual completo para atrair o "crush", com direito a oração, pedra preciosa e banho de simpatia. Confira o passo a passo:

Passo 1: quartzo rosa

Comece carregando um quartzo rosa com você. Pode colocá-lo no bolso, de preferência entre os seios, ou deixá-lo na mesa de cabeceira. O quartzo rosa é conhecido como a pedra do amor, e sua energia vibra na frequência do amor incondicional, atraindo harmonia e romance para sua vida.

Passo 2: Salmo 111

No horário universal do amor, às 21h15, recite o Salmo 111. Este Salmo, presente na Bíblia, é considerado um poderoso portal para conectar-se com a energia universal do amor. Ao recitá-lo, você estará abrindo seu coração para receber o amor que tanto deseja.

Passo 3: orquídea rosa

Mantenha uma orquídea rosa em seu quarto. Essa flor, símbolo da beleza e do amor, trará vibrações positivas para o seu ambiente, abrindo seus caminhos para a energia do amor e facilitando a chegada de um novo relacionamento.

Passo 4: banho de rosas vermelhas

As rosas vermelhas são associadas à paixão, ao amor e ao desejo, e acredita-se que esse banho possa aumentar suas chances de encontrar um amor verdadeiro. Aprenda como fazer o banho a seguir.

🌹 Como fazer o banho de rosas vermelhas para atrair o amor?

Para potencializar ainda mais a atração do amor, prepare um banho especial de rosas vermelhas na quarta-feira, dia regido pela energia de Vênus, o planeta do amor.

Ingredientes:

Um punhado de rosas vermelhas

2 litros de água

Modo de preparo:

Macere bem as pétalas de rosas vermelhas em 2 litros de água. Deixe ferver por alguns minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar. Coe o chá e reserve. Tome seu banho higiênico habitual. Em seguida, despeje o chá de rosas vermelhas do pescoço para baixo, mentalizando a pessoa amada e o amor que você deseja atrair. Deixe o aroma das rosas agir em seu corpo enquanto relaxa. Não enxágue o banho. As pétalas das rosas utilizadas no chá podem ser jogadas no lixo comum ou na natureza, de acordo com sua preferência.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)