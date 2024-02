Conheça o mamífero que não envelhece e que pode ser chave para tratamento de câncer

O rato-toupeira-pelado, apesar de sua aparência pouco atraente, destaca-se por sua resistência a doenças crônicas, longa expectativa de vida (em média, 30 anos) e notável sistema reprodutor. Imunes às dores e ao envelhecimento, esses roedores têm despertado o interesse dos cientistas. Sua característica, representada pelo nome científico Heterocephalus glaber — significa essencialmente "coisa careca com cabeça diferente", sugere ser uma fonte de conhecimento valiosa para compreender condições humanas, incluindo câncer e envelhecimento.

Onde vivem os ratos-toupeiras-pelados?

O rato-toupeira-pelado, originário dos ambientes quentes e tropicais do nordeste da África, habita extensas colônias subterrâneas que formam intricados labirintos de túneis e câmaras, cobrindo áreas equivalentes a vários campos de futebol. As adversas condições desses ambientes, caracterizadas por baixos níveis de oxigênio, podem influenciar algumas das notáveis características dessa espécie.

Encontrado nas áreas selvagens do Quênia, da Etiópia e da Somália, o rato-toupeira-pelado vive em colônias sociais, variando de 70 a 80 membros, podendo alcançar até 300 indivíduos. Sob a liderança de uma rainha, suas colônias seguem uma hierarquia rigorosa, destacando-se pela estrutura social altamente organizada.

VEJA MAIS

Por que o rato-toupeira-pelado consegue escapar do cancêr?

O motivo pelo qual o rato-toupeira-pelado raramente desenvolve câncer permanece um enigma, apesar de diversas teorias apresentadas ao longo dos anos. Uma delas sugere que esses roedores possuem um mecanismo anticâncer eficaz chamado senescência celular, uma adaptação evolutiva que evita a proliferação descontrolada de células lesionadas.

"Um em cada dois humanos provavelmente terá câncer. Os ratos e os camundongos têm probabilidade similar de desenvolver câncer, mas os ratos-toupeiras-pelados quase nunca têm a doença, é muito raro", explica Ewan St. John Smith, que estuda o sistema nervoso sensorial na Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

Estudos recentes concentram-se na interação do rato-toupeira-pelado com seu microambiente interno, incluindo o sistema imunológico, sugerindo que é o ambiente do corpo do roedor que impede o câncer, não uma característica celular intrínseca.

Em um experimento em Cambridge, pesquisadores infectaram células de diferentes tecidos de ratos-toupeiras-pelados com genes causadores de câncer. Surpreendentemente, as células infectadas se se multiplicaram rapidamente, indicando que o ambiente interno do corpo do roedor previne o desenvolvimento do câncer, e não uma resistência celular inerente.

Apesar de a questão permanecer sem resposta definitiva, mas o que sabemos é que o rato-toupeira-pelado tem uma baixa taxa de mutação em comparação com outras espécies, o que reduz a probabilidade de desenvolvimento de mutações e câncer em um determinado período de tempo. Essa característica surpreendente se assemelha à velocidade de mutação de mamíferos de vida mais longa, como as girafas, desafiando as expectativas associadas a animais com períodos de vida mais curtos e taxas de mutação mais elevadas.