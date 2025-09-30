Como vai ser outubro para cada signo? Veja as previsões de Márcia Sensitiva

Outubro começa com um movimento de ação e estratégia, apontado pela astróloga e sensitiva Márcia Fernandes. O período será favorável para dar continuidade a projetos já iniciados, com determinação e confiança para consolidar metas de longo prazo.

Ao mesmo tempo, o mês exigirá organização para evitar dispersões. A recomendação é filtrar estímulos, manter o foco e trabalhar com clareza para alcançar os objetivos.

Confira, a seguir, as previsões para cada signo segundo Márcia Sensitiva.

Áries ♈

No trabalho, a sensação de valorização aumentará a autoconfiança e abrirá espaço para novas oportunidades por meio de contatos.

Na vida amorosa, a harmonia será destaque, favorecendo momentos alegres em casal.

A saúde mental estará equilibrada, mas é importante cuidar do sistema respiratório para evitar resfriados ou gripes.

VEJA MAIS

Touro ♉

Compromissos financeiros antigos podem precisar de revisão. As oportunidades virão ligadas ao conhecimento e à formação.

Um amor do passado pode retornar inesperadamente. Para os comprometidos, será um período de ajustes na relação.

A saúde tende a se manter boa, com ganhos extras a partir de cuidados como massagens.

Gêmeos ♊

Haverá progresso no trabalho e confiança nas escolhas. Quem busca emprego deve avaliar bem as ofertas para evitar prejuízos.

Na vida amorosa, aventuras e encontros inesperados podem mexer com os sentimentos.

A saúde exigirá atenção: pequenos alertas podem indicar necessidade de mudança de hábitos.

Câncer ♋

O período será próspero, com retorno financeiro e boas oportunidades em parcerias profissionais.

No amor, o poder de sedução estará em alta, favorecendo novos encontros. Já nas relações estáveis, será necessário investir em mais proximidade.

A saúde e a aparência estarão fortalecidas.

Leão ♌

Será o momento de traçar novas metas e refletir sobre a carreira. Para quem busca emprego, a imagem será decisiva.

A energia conquistadora aumentará o charme, favorecendo romances e fortalecendo relações já existentes.

Na saúde, a atenção deve ser redobrada para evitar contusões.

Virgem ♍

No trabalho, será um mês de transformações e conquistas. Sonhos antigos podem se realizar e novos objetivos ganhar força.

No campo afetivo, alguém especial pode surgir, mas é preciso respeitar o ritmo da relação.

A saúde estará ligada ao equilíbrio emocional: em momentos de incerteza, o silêncio pode ser a melhor escolha.

Libra ♎

No emprego, este é o momento para avançar na carreira com apoio de colegas e superiores.

A vida amorosa será favorecida, com boas chances para solteiros e fortalecimento das relações já existentes.

Controlar o estresse será essencial para manter o bem-estar.

Escorpião ♏

No trabalho, a recomendação é eliminar o que não for essencial para focar nos resultados. Reuniões e eventos sociais podem abrir portas.

Na vida amorosa, solteiros terão encontros intensos, enquanto casais viverão mais admiração e cumplicidade.

A saúde melhora gradualmente, mas ainda exige descanso e relaxamento.

Sagitário ♐

O trabalho pedirá paciência e dedicação extras, mas a estabilidade virá em breve.

Na vida afetiva, encontros especiais podem ocorrer em viagens ou períodos de descanso. Casais viverão mais harmonia e ternura.

A saúde requer atenção com exames e check-ups preventivos.

Capricórnio ♑

Mudanças na forma de conduzir o trabalho abrirão novos caminhos. Quem busca emprego pode encontrar oportunidades em áreas diferentes.

O romance estará em alta, tanto para solteiros quanto para comprometidos.

A saúde exigirá equilíbrio entre corpo e mente, com momentos de descanso.

Aquário

A criatividade e o desejo de crescimento estarão em evidência, trazendo reconhecimento profissional. Contatos serão importantes para quem busca emprego.

A vida amorosa será movimentada, com possibilidade de encontros inesperados. Nos relacionamentos, o clima será romântico.

A saúde se mantém em alta, com energia física e equilíbrio emocional.

Peixes

As habilidades serão reconhecidas no trabalho, mas será preciso investir tempo e dedicação para consolidar resultados.

No campo afetivo, há chance de um encontro marcante para quem busca um relacionamento sério. Já os casais terão cumplicidade fortalecida.

A saúde estará excelente, mas é importante descansar mais e se proteger de energias externas.