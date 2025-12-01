Capa Jornal Amazônia
Carta psicografada de Seu Madruga revela a verdade sobre elenco de Chaves; leia

Documento psicografado atribuído a Ramón Valdés voltou a ganhar repercussão nas redes e menciona arrependimentos pessoais e convivência no elenco

Hannah Franco
Carta psicografada atribuída a Seu Madruga volta a circular e cita bastidores de ‘Chaves’ (Reprodução)

Uma carta psicografada atribuída a Ramón Valdés, intérprete do personagem Seu Madruga no seriado Chaves, voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. O ator morreu em 9 de agosto de 1988, aos 63 anos, na Cidade do México. A causa oficial da morte foi registrada como parada cardiorrespiratória, mas familiares revelaram posteriormente que ele lutava contra um câncer no estômago.

Décadas após sua morte, o nome do intérprete de Seu Madruga voltou a circular por conta da carta psicografada, que menciona arrependimentos pessoais, especialmente relacionados ao vício em cigarro, apontado como um dos responsáveis pelo agravamento de sua condição de saúde, e detalhes sobre o relacionamento com o elenco da série. 

O que diz a carta psicografada de Seu Madruga?

Na mensagem atribuída a Ramón Valdés, o texto inicia com uma saudação aos familiares e fãs, em tom de despedida: “Meus queridos. Saúdo a todos os meus familiares e amigos que aqui estão, em cada linha desta carta”.

A carta descreve lembranças do elenco de Chaves: “Éramos uma família cheia de nuances, alegrias, conflitos e dramas. Mas guardo apenas amor em minhas lembranças”, diz um dos trechos.

image Ramon Valdéz mais conhecido como 'Seu Madruga' não perdeu o bom humor mesmo doente. (Reprodução)

O conteúdo também aborda reflexões sobre a vida, despedidas e perdão: “Não há espaço para mágoas ou arrependimentos, pois vivi plenamente. Perdoo a todos. Pois o perdão é a luz que dissipa as sombras do passado”.

Um dos pontos que mais chamou atenção dos fãs é a menção ao tabagismo, hábito que teria agravado o câncer que levou Valdés à morte. No suposto relato, ele reconheceria o vício como motivo de arrependimento.

A carta é encerrada com uma assinatura que remete à identidade completa do ator: “Envio a todos o meu afetuoso beijo, repleto de carinho e gratidão. Ramón Estaban Gómez Valdés y Castillo, conhecido como o Don Ramón, o Seu Madruga. E o meu legado é o sorriso que espero plantar em cada rosto, nesta e em futuras vidas.”.

