Carta psicografada de Flávio Migliaccio revela motivo da morte e traz recado emocionante; leia

Uma carta psicografada atribuída ao ator Flávio Migliaccio, divulgada três anos após sua morte, tem emocionado ao revelar supostos detalhes sobre seu estado espiritual e os motivos de sua morte. Migliaccio, conhecido por papéis marcantes na televisão brasileira, foi encontrado morto no dia 4 de maio de 2020, aos 85 anos, em seu sítio em Rio Bonito (RJ).

Na época, o colunista Alessandro Lo-Bianco revelou em rede nacional uma mensagem deixada pelo ator, escrita com caneta vermelha, em que ele expressava profunda decepção com a humanidade e com a velhice no Brasil.

“Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora… Num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje”, dizia o bilhete deixado por Migliaccio.

O que diz a carta psicografada

Em 8 de maio de 2023, a médium Arminda Guedes Braz divulgou ao portal O Espiritualista uma carta psicografada que, segundo ela, foi ditada pelo espírito de Flávio Migliaccio. No texto, o ator teria explicado que seu objetivo agora é transmitir mensagens de fé e reflexão àqueles que ainda estão na Terra.

“O propósito dessa carta é compartilhar um pouco da luz que vem de Deus, bem como os conhecimentos que adquiri no plano em que me encontro. O objetivo é iluminar aqueles que ainda estão na escuridão”, diz um trecho da mensagem.

A carta também traz conselhos para que as pessoas reflitam sobre suas ações cotidianas e mantenham a fé em Deus. Em um dos momentos mais emocionantes, Flávio descreve um reencontro espiritual com sua mãe, após deixar a vida terrena:

“Já desconectado da vida terrena, lembro de uma senhora adentrando o quarto, era minha mãe. Nesse instante, uma enxurrada de memórias invadiu minha mente – os bolos, o café, os carinhos e afagos da minha infância. Minha mãe entrou lentamente, com um sorriso no rosto, e todo medo se dissipou.”

Segundo a mensagem, o ator agora estaria em paz, reforçando a importância de “buscar a luz, fazer o bem e manter a fé” como forma de evolução espiritual.