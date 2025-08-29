Capa Jornal Amazônia
Carta psicografada de Paulo Gustavo relata dor e acolhimento: 'Deus nunca me julgou'

Mensagem atribuída ao comediante foi divulgada em canal espiritualista e traz reflexões sobre vida após a morte

Hannah Franco
fonte

O que diz a carta psicografada de Paulo Gustavo? Comediante fala sobre o Umbral (Diculgação)

Uma carta psicografada atribuída ao ator e humorista Paulo Gustavo foi publicada no dia 15 de agosto de 2024 pelo canal O Espiritualista, no YouTube, relata uma suposta comunicação espiritual do artista, que faleceu em 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19.

Na mensagem, o espírito do ator descreve sua experiência no plano espiritual, agradece pelo amor que recebeu em vida e revela ter passado pelo Umbral, região descrita na literatura espírita como um local de purificação.

O que diz a carta psicografada de Paulo Gustavo?

A psicografia começa com palavras de gratidão, em tom reflexivo. O espírito do comediante agradece a Deus e aos mentores espirituais que o acolheram após a morte. “A despedida desse mundo, deixando para trás aqueles que amamos, é um desafio que exige coragem”, inicia a psicografia do ator.

“Cada adeus, cada lágrima derramada, carrega consigo o peso das possibilidades não exploradas, dos caminhos que deixamos de percorrer e dos vínculos que poderia ter florescido”.

“Contudo, sei que tudo foi vivido com a intensidade que minha alma poderia suportar. Em cada viração do meu ser, sinto os ecos dos amores que marcaram minha existência”. Em um dos trechos mais fortes da suposta carta, o espírito também relata ter sido conduzido ao Umbral, ambiente de sofrimento espiritual descrito em várias doutrinas espíritas.

“Fui conduzido ao Umbral. Dores que experimentei foram profundas, quase insuportáveis”, diz a carta. Apesar das dificuldades, o ator afirma que nunca se sentiu condenado ou julgado por Deus por conta da sua sexualidade: “Mas, no âmago da minha essência, sempre houve bondade e sinceridade. Ele nunca me julgou pela minha identidade.”

“Deus nunca me julgou pela minha identidade. Nunca me condenou por ter vivido como homossexual nessa existência”, continua. “Ao contrário, Ele me envolveu com Seu amor incondicional, aquele amor que abraça a todos sem distinção.”

Na psicografia, Paulo Gustavo compartilha que passou por reflexões profundas e que seus pensamentos o ajudaram a evoluir espiritualmente. “Refletindo sobre a vida que deixei pra trás, muitas vezes me perdia em devaneios [...] uma projeção do que minha alma ansiava por viver”.

Ele ainda afirma que hoje reside em uma colônia espiritual chamada "Morada do Sol", onde continua sua jornada de aprendizado e paz.

 

