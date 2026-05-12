Carta psicografada de Marcelo Rezende traz recado emocionante para Geraldo Luís; leia

O nome de Marcelo Rezende voltou a repercutir nas redes sociais após a divulgação de uma suposta carta psicografada atribuída ao jornalista. O apresentador morreu em 16 de setembro de 2017, aos 65 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações de um câncer no pâncreas e no fígado.

Anos após sua morte, uma mensagem divulgada pelo canal “O Espiritualista” chamou a atenção por trazer reflexões sobre sua trajetória no jornalismo e um recado direcionado ao apresentador Geraldo Luís, um de seus amigos mais próximos na televisão.

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O que diz a carta psicografada de Marcelo Rezende?

Na mensagem atribuída a Marcelo Rezende, o jornalista inicia com um alerta sobre a saúde de Geraldo Luís, em tom de preocupação e carinho: “Geraldo meu querido irmão e amigo Espero que esteja cuidando da sua saúde com atenção quero lembrar você da importância de cuidar bem do seu fígado rins e circulação sanguínea”.

O texto também relembra a missão que, segundo a carta, ele acreditava ter cumprido ao longo da carreira: “Poder trazer justiça e paz para famílias que passaram por tragédias e incertezas era uma responsabilidade séria”.

Outro trecho descreve como ele estaria no plano espiritual, em um ambiente de serenidade e aprendizado: “Hoje estou em um lugar de paz e reflexão fazendo parte de um grupo espiritual estou cercado por amor e aprendizado constante”.

Marcelo passou por outras emissoras após a saída do programa. (Reprodução / TV Globo)

A mensagem ainda destaca que a amizade entre os dois continuaria além da morte: “Saiba que mesmo não estando fisicamente presente meu espírito está contigo e nosso vínculo vai além de qualquer condição”.

A carta é encerrada com uma despedida emocionada, reforçando a expectativa de um reencontro no futuro: “É esse laço que me dá a certeza de que um dia nossos caminhos se cruzarão novamente”.