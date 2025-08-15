Capa Jornal Amazônia
Carta psicografada de Lázaro Barbosa relata sofrimento no Umbral: 'Não senti paz'; leia

Segundo médium, espírito do criminoso descreve dor, arrependimento e existência de um “sub céu” onde enfrenta um processo de purificação após morte em 2021

Hannah Franco
fonte

Lázaro Barbosa, o serial killer, fala do Umbral em carta psicografada; confira detalhes (Divulgação)

Uma carta psicografada atribuída a Lázaro Barbosa, criminoso que chocou o país em 2021, voltou a gerar repercussão nas redes sociais. Apresentada pelo médium Valter Arauto, em um vídeo do Canal Espírita, no YouTube, o suposto relato espiritual traz uma visão detalhada sobre a experiência do assassino no plano espiritual, onde afirma viver uma fase de dor, arrependimento e julgamento, no que ele chama de Umbral ou “sub céu”.

Lázaro, que morreu aos 32 anos durante confronto com a polícia após 20 dias de fuga, descreve uma espécie de estágio de “limpeza moral” pós-morte. A carta revela sentimentos de angústia, peso da consciência e reflexões sobre suas ações em vida. “Não senti paz”, relata o espírito, ao falar de sua experiência no local espiritual de sofrimento.

O que diz a carta psicografada de Lázaro Barbosa?

Segundo o vídeo divulgado pelo canal, a carta teria sido psicografada recentemente por Valter Arauto e revela a situação espiritual do ex-foragido. “Não senti paz. Apenas um chamado súbito de que o juízo começa antes mesmo de nos depararmos com o tribunal final”, teria dito Lázaro, segundo a carta.

Na carta, o espírito descreve o lugar onde estaria após a morte como uma região de sofrimento e peso moral: “Existe um sub céu e um pré-juízo até que se estabeleça o juízo final. No sub céu que me encontro, é grande o lamento e a dor de muitos que optaram pelo caminho dos erros.”

No espiritismo, Umbral é descrito como uma região transitória do plano espiritual onde espíritos que cometeram erros em vida passam por fases de aprendizado e sofrimento. Não é um castigo eterno, mas um momento de reflexão antes da evolução ou reencarnação.

"Não digam e nem repreendam as questões que fogem aos nossos entendimentos. É o Senhor dos senhores quem decreta a ascensão ou a queda de cada um". Lázaro ainda cita três céus e três infernos, dos quais dois seriam projeções da consciência, e o terceiro, descrito como um "lago de fogo e enxofre". 

Segundo ele, o sofrimento espiritual é parte de um processo de limpeza interior, não uma punição eterna. “Não cabe a mim pedir perdão, mas aguardar que o tribunal final bata o martelo sobre o meu destino.”

Quem foi Lázaro Barbosa?

Lázaro Barbosa de Sousa foi um dos criminosos mais procurados do Brasil em 2021. Ele ficou conhecido por uma série de crimes violentos, incluindo assassinatos, sequestros e invasões de propriedades em áreas rurais entre o Distrito Federal e Goiás.

O caso ganhou repercussão nacional quando Lázaro matou quatro membros de uma família em Ceilândia (DF), em 9 de junho de 2021. A fuga durou cerca de 20 dias e mobilizou mais de 250 agentes de segurança. Ele foi morto no dia 28 de junho de 2021, após ser localizado em Águas Lindas de Goiás e resistir à prisão, resultando em um confronto com a Polícia Civil.

Palavras-chave

lázaro barbosa

carta psicografada
Astral
