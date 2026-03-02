Capa Jornal Amazônia
Carta psicografada de Dinho revela detalhes sobre acidente aéreo dos Mamonas Assassinas; leia

Conteúdo voltou a circular nas redes na data que marca 30 anos da tragédia aérea

Hannah Franco
fonte

Carta psicografada de Dinho volta à tona 30 anos após tragédia dos Mamonas Assassinas. (Reprodução/Redes sociais)

Uma carta psicografada atribuída a Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, voltou a ganhar destaque nas redes sociais neste 2 de março, data que marca os 30 anos do acidente aéreo que matou os cinco integrantes da banda no auge do sucesso.

Décadas após a tragédia, o nome de cantor voltou a circular por conta de uma carta psicografada divulgada pelo canal “O Espiritualista”, no YouTube. O conteúdo atribuído ao cantor menciona detalhes sobre o acidente, fala sobre a passagem para o plano espiritual e afirma que não houve culpados diretos pelo ocorrido.

O grupo morreu em 1996, após a aeronave em que estavam colidir contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. A causa oficial do acidente apontou falha operacional durante a aproximação para pouso.

O que diz a carta psicografada atribuída a Dinho?

No texto divulgado, o espírito que se identifica como Dinho afirma que aquele era o “momento de partida” dele e dos demais integrantes do grupo. “Peço para não se assustarem. E também não buscarem por uma terceira pessoa para justificar a minha vinda a este plano, pois era a hora tanto minha como dos demais integrantes”, diz um dos trechos compartilhados.

A carta também descreve um cenário espiritual tranquilo. Em outro trecho, o autor afirma estar em um local cercado por natureza e diz estar em paz. O texto ainda menciona que a passagem após o acidente teria sido rápida.

“Quando ocorreu o acidente, fui rapidamente levado para o plano espiritual”, afirma outro trecho divulgado.

Ainda segundo o conteúdo que circula nas redes, o espírito relataria estar ajudando outras pessoas recém-chegadas ao plano espiritual, mencionando que também precisou de auxílio ao chegar.

