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Carta psicografada atribuída a ex-noivo de Ana Paula Arósio traz defesa da atriz; veja

Suposta mensagem espiritual afirma que a atriz não teria responsabilidade sobre a morte de Luiz Carlos Leonardo Tjurs e pede que seu nome não seja associado a acusações

Hannah Franco
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Carta psicografada atribuída a ex-noivo de Ana Paula Arósio traz defesa da atriz e emociona relato (Divulgação/TV Globo)

Uma suposta carta psicografada atribuída ao empresário Luiz Carlos Leonardo Tjurs voltou a repercutir nas redes sociais ao trazer uma mensagem de defesa à atriz Ana Paula Arósio. O caso remonta a um episódio ocorrido em 1996, marcado pela morte do empresário em circunstâncias trágicas, quando ele tinha 29 anos e mantinha um relacionamento com a atriz, então com 21.

Décadas depois, o tema voltou à discussão após declarações da escritora e espiritualista Mônica Buonfiglio, que relembrou relatos e interpretações que afirma ter recebido à época dos acontecimentos. O conteúdo reacendeu debates sobre o caso e sobre o impacto emocional vivido pela atriz naquele período.

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O que diz a carta psicografada?

Na suposta mensagem atribuída ao empresário, o início é marcado por um tom de esclarecimento. “Uma das coisas que ela tentava me induzir a falar era culpar a Ana Paula, e ele lá me falava ‘Não, não permito, não é culpa da Ana, eu não tava bem, não culpe a Ana’”, diz a espiritualista.

O texto, segundo o relato espiritualista, reforça que o relacionamento entre os dois era intenso, mas que questões pessoais e emocionais teriam influenciado o desfecho trágico. “Ele tinha problemas, talvez, de bipolaridade, depressão, na minha opinião”, afirma outro trecho citado.

A carta também descreve o vínculo afetivo entre o casal e destaca que havia planos de futuro, incluindo a intenção de oficializar a união. Apesar disso, o conteúdo reforça que a atriz não deveria ser associada à tragédia.

Segundo a espiritualista que trouxe novamente o tema à tona, familiares do empresário buscavam respostas logo após o ocorrido, tentando compreender as circunstâncias do episódio. Ela afirma ainda que houve grande abalo emocional entre todos os envolvidos, incluindo Ana Paula Arósio.

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