Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Amor, Trabalho e Dinheiro: confira as previsões do signo de Áries em 2026

Os nativos de Áries fazem aniversário entre os dias 21 de março e 19 de abril

Victoria Rodrigues
fonte

O símbolo de Áries é um carneiro. (Foto: Freepik)

No campo da astrologia, é possível saber, com uma certa antecedência, sobre alguns episódios que podem acontecer com cada um dos signos de zodíaco neste ano de 2026. Para os arianos, por exemplo, o clima desses 12 meses simboliza um novo recomeço, mas que anseia por mais responsabilidade, foco e maturidade, sem precisar desistir de seus sonhos para dar mais atenção a essas características pessoais.

"Será essencial alinhar intuição e estratégia para construir metas mais sólidas e realistas. Além disso, Urano agita sua mente, melhora a comunicação e abre espaço para ideias inovadoras, aprendizados e oportunidades que podem transformar sua vida. Já Júpiter ilumina sua criatividade, coragem e vontade de viver, mostrando que crescer também é se reinventar", revelou o astrólogo João Bidu.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 10/04: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira,10 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Mulheres de Áries: confira 5 fatos curiosos sobre as arianas
As arianas fazem aniversário entre os dias 21 de março e 19 de abril

image Inferno Astral de Áries: descubra como atravessar esse período com equilíbrio
Fase é marcada por acontecimentos ruins, planos arruinados e muitos desencontros

Confira as previsões para o signo de Áries:

  • Amor

Neste ano, os arianos experimentarão um amor intenso, quente e cheio de atitude, algo que eles amam e anseiam para ter junto às emoções. "As paixões surgem rápido e podem virar a cabeça, trazendo encontros inesperados e conexões quase instantâneas. No entanto, o céu alerta: nem tudo que começa c om muita química vira sentimento profundo. Por isso, vale desacelerar um pouco e observar melhor", disse João Bidu.

  • Trabalho

Já na área do trabalho, os nativos de Áries terão que ser menos impulsivos com as decisões e mais organizados com relação ao planejamento das tarefas. "No trabalho e nas finanças, 2026 pede menos impulso e mais planejamento. Embora o ano favoreça inovação, boa comunicação e crescimento profissional, será fundamental revisar metas e pensar duas vezes antes de assumir riscos", destacou o astrólogo.

  • Dinheiro

E por fim, os arianos poderão desfrutar de alguns resultados concretos conforme as ideias que tiver ao longo do ano de 2026, garantindo mais dinheiro e sucesso. "Com foco, organização e disciplina, você pode transformar boas ideias em resultados concretos. A chave do sucesso estará em unir ousadia com responsabilidade, garantindo mais segurança e estabilidade ao longo do ano", concluiu o astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

áries

previsões

astrologia

2026
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda