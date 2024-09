Fernando Oliveira: expertise voltada ao atendimento empresarial

O escritório F. Oliveira Advogados, localizado no bairro da Pedreira, em Belém, é referência no atendimento de empresas, empresários e entidades de classe patronal, nas seguintes áreas: Direito Tributário; Direito do Trabalho; Direito Societário; Responsabilidade Civil; Direito dos Contratos; Direito Sindical; Direito Imobiliário; Direito Administrativo; Direito do Consumidor; Direito Ambiental; Direito do Petróleo e Gás; Execuções e Cobrança; Direito de Família; e Direito Criminal.

Com 19 anos de atuação no mercado, o advogado Fernando Peixoto Fragoso Fernandes de Oliveira, sócio-diretor do escritório, explica que a equipe acredita na formação continuada dos profissionais por meio de cursos de pós-graduação e estudo em gestão de pessoas, marketing pessoal, ética na publicidade profissional, finanças pessoais, oratória e outros. “Contamos com especialistas, mestres e doutores em nossa banca, mas também com cursos livres, inclusive aqueles voltados ao desenvolvimento de soft skills em nossos profissionais”, detalha.

Os desafios da advocacia são muitos, mas o advogado afirma que é possível conciliar a prática jurídica com as atividades de gestão do escritório. “Acredito que o Pará é um celeiro de oportunidades, especialmente no interior, tendo em vista a base agroexportadora de nossa economia, sendo certo que o interior do Estado apresenta diversas oportunidades, notadamente relacionadas a crescente demanda por profissionais aptos a conduzir a adaptação às mudanças macro no cenário jurídico, como a reforma tributária, a necessidade de aplicar o ESG nos empreendimentos etc”, destaca.

Inovações tecnológicas

O advogado Fernando Oliveira comenta que a digitalização dos processos, a realização de atos processuais telepresenciais e a aplicação de inteligência artificial generativa são as inovações tecnológicas que mais impactam, atualmente, a prática jurídica. “Entendo que os profissionais do direito e, em especial, os advogados devem se assenhorar das novas tecnologias para as utilizar como ferramentas efetivas para prover maior eficiência a suas atividades”, avalia.