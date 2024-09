Daniel Alcantara de Albuquerque: prática jurídica com excelência

A atuação jurídica no Pará sempre irá esbarrar nas particularidades da região. Seja qual for a dimensão, as especificidades que resultam nos desafios são as mesmas que oferecem aos profissionais a oportunidade de aperfeiçoarem suas habilidades para a resolução de conflitos, como afirma o advogado Daniel Alcantara de Albuquerque.

Com oito anos de experiência no âmbito jurídico, o atual Procurador-Geral do município de Barcarena explica que os advogados que atuam no território paraense devem considerar vários aspectos para exercer a profissão com excelência.

“Por ser um Estado grandioso, de dimensões continentais, os desafios são aqueles que corriqueiramente encontramos na advocacia militante. Pelas mesmas razões, classifico como uma região de grandes oportunidades para a classe, pela pujança da sua economia aliada com as amplas peculiaridades sociais e culturais”.

O profissional é fundador do escritório Alcantara de Albuquerque Advocacia e especializado em Direito Público, Empresarial, Regulatório e Regularização Fundiária. Ao analisar o início da própria carreira, o procurador-geral de Barcarena diz que ultrapassou inúmeros obstáculos, tendo como o principal deles a insegurança.

“Esse é o desafio compartilhado por muitos. Iniciar na advocacia e no mercado jurídico sem ter alguém de referência para te direcionar nas melhores decisões e compartilhar da experiência acaba proporcionando uma grande apreensão”, revela.

Segundo ele, o trabalho dos advogados acompanha a evolução da sociedade e se atualiza independentemente da área de atuação, tudo para atender às demandas coletivas. Daniel Alcantara de Albuquerque frisa que, acima de tudo, o comprometimento aliado à afeição pela área é o que faz a advocacia ter relevância e confere sucesso para aqueles que estão iniciando a caminhada no campo do Direito.

“Antes de mais nada, é indispensável que exista o amor pela profissão. Acreditar no potencial de desenvolver um trabalho admirável e de qualidade, proporcionando a confiança e zelo que o cidadão persegue quando procura um profissional da advocacia. Portanto, é investir sempre no aperfeiçoamento profissional e trabalhar continuamente para alcançar a excelência”.