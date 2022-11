Página incentiva população a desenvolver ações de responsabilidade social

A busca por uma sociedade mais justa e igualitária faz parte das ações do Grupo Liberal. Toda quinta-feira é publicada uma matéria que aborda temas de responsabilidade social e que ocupa uma página inteira na edição impressa de O Liberal e um espaço no portal oliberal.com, dando exemplos de empresas e organizações que têm práticas importantes para a sociedade. Chamada de "Responsabilidade Social", a iniciativa já é considerada a mais longeva que trata desse assunto.

Vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana viu a página ser criada, no fim da década de 1990, e se sente muito confortável ao ver seu nome impresso toda quinta-feira no topo das matérias. Segundo ela, o projeto surgiu quando o veículo estava fazendo uma campanha de arrecadação de recursos para a UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia, iniciativa que nasceu com o nome "Criança Vida". O resultado da primeira ação foi uma arrecadação de mais de R$ 1 milhão destinados ao hospital e outras ações filantrópicas.

"Naquele momento eu era representante do Instituto Ethos, um grupo nacional que trata de responsabilidade social. Tive a ideia de ter esse canal de comunicação que mostraria não só ações sociais importantes", lembra. Depois que a página foi criada, a iniciativa virou Instituto Criança Vida e, posteriormente, acabou sendo chamada de Instituto Déa Maiorana, em homenagem à matriarca da família.

Reportagens

Alguns projetos já noticiados por O Liberal na página "Responsabilidade Social" têm destaque especial por serem histórias de amor e dedicação a quem mais precisa. Em 2021, por exemplo, duas irmãs ganharam evidência. A mais velha, Camila, nasceu com hepatite autoimune, quando o organismo rejeita o próprio fígado, e a irmã mais nova, Jéssica, por causa do tipo sanguíneo, era a única possível doadora. O procedimento foi feito em São Paulo, cinco anos atrás. Hoje, a mais velha, que recebeu o fígado, consegue viver uma vida normal e de qualidade, praticando esportes, estudando, trabalhando e com vida social.

Outra pauta veiculada em O Liberal sobre saúde, dentro da campanha Outubro Rosa deste ano, conta a história do projeto "Transformando Vidas", que atende mulheres que passaram pelo câncer de mama e resgata a autoestima em forma de micropigmentação nas aréolas de forma gratuita. A projeção realista é feita em 3D pela especialista em micropigmentação Rosana Abreu, que desenvolve as ações com recurso próprio, de forma voluntária.

A recepcionista Rosete Santos, de 40 anos, foi uma das atendidas pelo projeto: descobriu o câncer em 2017, em estágio avançado, e precisou fazer 21 sessões de quimioterapia e também radioterapia, sendo necessário retirar uma mama. Como não conseguiu fazer o implante de silicone na época, passou um ano sem um seio. Ao constatar a possibilidade de ser acometida pelo câncer novamente na outra mama, fez uma nova cirurgia de retirada e aproveitou para implantar os silicones. Mas só quando fez a micropigmentação das aréolas voltou a se amar e ter autoestima.

Influência

"Responsabilidade Social" sempre foi um trabalho de interlocução, juntando os três setores: primeiro, segundo e terceiro - respectivamente, a administração pública, as empresas e organizações sociais. Ao produzir conteúdo voltado para as boas práticas, Rosângela Maiorana acredita que o Grupo Liberal influencia outras pessoas e até empresas a seguir a mesma linha.

"Um exemplo é a matéria que saiu recentemente sobre o projeto de acolhimento do shopping Castanheira, muito legal inclusive. Divulgar essa ação é importante para que outras empresas também sigam. A página tem essa função de influenciar outras boas práticas. Me sinto confortável de estar participando de alguma forma e contribuindo para que a sociedade seja mais justa", destaca a vice-presidente do Grupo.