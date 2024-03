Prefeitura de Afuá é denunciada por demissão de Agentes Comunitários de Saúde

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde-PA) está denunciando a Prefeitura de Afuá pela demissão de 31 Agentes Comunitários de Saúde (ACS's) de maneira arbitrária, conforme a avaliação do sindicato. A ação que ocorreu na última quarta-feira (28), é considerada inconstitucional pelo órgão. Eles ressaltam que o ato priva a população do acesso aos serviços de saúde em um período crítico no qual o Brasil vem registrando recordes de casos e mortes por dengue.

De acordo com o sindicato, a demissão dos agentes tem impactos diretos no desemprego do município pois retira o sustento de dezenas de famílias. Medidas necessárias para garantir o retorno imediato desses profissionais também já estão sendo tomadas.

"A medida do prefeito é arbitrária e autoritária, especialmente em um ano eleitoral. Vamos lutar incansavelmente pelo retorno imediato desses agentes aos cargos que ocupavam", afirmou Miriam Andrade, coordenadora das Políticas Sindicais do Sindsaúde-PA.

A demissão em massa também tem sérias repercussões na prestação de serviços de saúde à população do município. Ronnatan Brito e Mauro Gemaque, coordenadores do Sindsaúde-PA, alertam que cerca de doze mil pessoas ficarão desassistidas, sendo 80% delas residentes na zona rural. De acordo com os coordenadores, a maioria dos agentes aprovados no processo seletivo atendem às demandas das comunidades ribeirinhas, tornando a medida da prefeitura ainda mais prejudicial nessas áreas, geralmente alagadas, o que contribui para a proliferação de doenças.

O sindicato reforça que está mobilizando esforços para assegurar que as comunidades não sejam desassistidas e também para garantir que os agentes comunitários de saúde possam continuar desempenhando seu papel fundamental na promoção da saúde da população. Ainda segundo o órgão, a situação está sendo acompanhada de perto e estão determinados a buscar justiça e a garantir que ações arbitrárias não prejudiquem a qualidade dos serviços de saúde em Afuá.

A Reportagem de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Afuá e aguarda um esclarecimento sobre o assunto.