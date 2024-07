Musa do OnlyFans diz que recebeu 10 mil dólares para tatuar nome de jogador: 'Nunca imaginei'

A modelo Tyffany Santos, de 27 anos, uma das maiores celebridades do OnlyFans e conhecida pelo título de "bumbum mais simétrico do mundo", revelou que recebeu um pagamento de 10 mil dólares para fazer uma tatuagem íntima com o nome do jogador de futebol Jude Bellingham, de 21 anos.

"Nunca imaginei que um pedido tão específico pudesse se tornar realidade, mas estou sempre aberta a novas experiências e a atender os desejos dos meus fãs", afirmou a modelo em suas redes sociais.

Jude Bellingham é um jogador de futebol profissional inglês, que atua como meio-campista e tem ganhado destaque no cenário esportivo.