Musa do Only Fans, MC Mirella diz que já ficou com Neymar

Uma entrevista de MC Mirella a um podcast deu o que falar. Isso porque a cantora, que tem postado cada vez mais conteúdos eróticos em suas redes, admitiu que já ficou com Neymar. As informações são do Hugo Gloss.

"Já que o Neymar já falou, ele falou primeiro que eu, então agora eu posso falar. Sim, a gente já ficou", disse a funkeira, afirmando ainda que ele é pegador.

Veja mais:

Mirella também contou que já ficou com uma série de MCs, principalmente quando ficou solteira - atualmente ela é casada com o também funkeiro Dynho.

Entram na lista da cantora os MCs Hariel, Pedrinho, Don Juan, Lan, Menor MR e Kevinho, além de Latino.