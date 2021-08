De pernas abertas, Mirella divulga bastidores de ensaio para marca de lingerie

A cantora MC Mirella tem sido cada vez mais atuante na produção de conteúdos adultos. Em seu site no OnlyFans, por exemplo, ela conta com milhares de seguidores. Porém, não é só lá que a artista tem mostrado seu lado mais ousado. Seus posts no Instagram também tem sido cada vez convidativos - e o estilo sensual de Mirella parece ter chegado em todas as suas redes.

No último domingo (15), por exemplo, ela divulgou os bastidores de um ensaio de fotos que fez para uma marca de lingerie - e teve de tudo! Fotos empinando o bumbum, pernas abertas, pose de costas e muito mais. Todos os detalhes foram mostrados em vídeos rápidos em seus stories. Veja alguns cliques:

(Reprodução)

(Reprodução)