Motociclista cai em buraco na BR-222, em Marabá, e morre esmagado por caminhão

Um jovem, identificado como Jhenison Santos, morreu, no início da noite de quinta-feira (22), após sofrer um acidente na BR-222, em Marabá, sudeste do Pará e ser esmagado por um caminhão que passava pelo local na hora do acidente. Ele dirigia uma motocicleta, quando perdeu o controle e caiu em buraco aberto na via. As informações são do Debate Notícias.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o jovem morreu ainda na pista, sem tempo para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz teria sofrido uma forte pancada na região da cabeça, perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos.

O local do acidente, localizado próximo ao bairro Morada Nova, é conhecido como o “trecho da morte”, devido ao grande número de acidentes com vítimas fatais registrados nos últimos anos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames periciais. O condutor do caminhão não foi identificado.

Em atualização.