Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (14/01) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04) - Troque mensagens com amigos, pesquise informações e fique por dentro dos acontecimentos. A semana terminará com decisões sobre uma viagem. Alguma ilusão irá por água abaixo, hoje. Tensões com parceiros profissionais cobrarão esclarecimentos, vá direto ao ponto e resolva dúvidas com perguntas objetivas.

Touro (21/04 - 20/05) - Mercúrio estaciona e cobra atenção às comunicações profissionais. O plano de carreira poderá ser revisto. Inovar será a chave do sucesso nesta fase de grandes transformações e mudança do projeto de vida. Assuntos financeiros estarão em destaque hoje. Evite compras por impulso. Bom mesmo será investir no próprio futuro e determinar objetivos de longo prazo.

Gêmeos (21/05 - 20/06) - Sensibilidade amplificada poderá causar impaciência nos relacionamentos. Dedique mais tempo a você, cuide da imagem e fique de olho nas oportunidades de crescimento profissional. A semana terminará com sonhos e visão de futuro. Se puder, dê uma fugida para um lugar bonito e inspirador no fim do dia. Este momento pedirá flexibilidade e revisão das filosofias de vida.

Câncer (21/06 - 22/07) - Iniciativas no trabalho cobrarão esforço. Encontre também espaços para relaxar e equilibrar suas energias. Atividade física será grande aliada para manter o equilíbrio emocional e o corpo em forma. Questões íntimas e existenciais continuarão trazendo reflexões sobre o futuro e escolhas. Novas amizades motivarão mudanças. Experimente um lifestyle diferente. Amor em alta!

Leão (23/07 - 22/08) - Sentimentos elevados marcarão as conexões de hoje. Dê mais espaço às amizades e à participação social. Este será um bom momento para eliminar bloqueios e aprofundar o diálogo nos relacionamentos. Aproveite também para inovar o trabalho e planejar o futuro. Mudanças na rotina e cuidados corporais beneficiarão a saúde e tornarão o cotidiano mais agradável.

Virgem (23/08- 22/09) - Visualize onde quer chegar e planeje os próximos passos na carreira. A semana terminará com popularidade e projeção profissional. Decisões de moradia e de assuntos de família também estarão no menu de hoje. Um convite de viagem esquentará o coração, avalie com carinho e dê mais espaço as coisas boas da vida. O amor inspirará novos projetos e mudanças na rotina.

Libra (23/09 - 22/10) - Entendimento do passado contribuirá com transformação de padrões e fortalecimento do núcleo familiar. Resgate suas raízes culturais e planeje uma viagem de estudos ou programe passar um tempo restaurador e revigorante junto à natureza, na companhia de pessoas queridas e importantes em sua vida. Mercúrio trará revisões dos conceitos de prazer. Invista na sua saúde.

Escorpião (23/10 - 21/11) - Conversas em família darão segurança e validarão seus planos de mudança. Troque confidências e elimine velhas angústias. Um mergulho nos sentimentos será libertador. Falta dinheiro para tantos sonhos, pense em como ganhar mais e conte com sorte nos investimentos. Amor com mais entusiasmo e cumplicidade. Novidades dos filhos ou do par falarão ao coração.

Sagitário (22/11 - 21/12) - Conversas sérias determinarão planos do casamento e trarão mais segurança nas decisões de vida. A semana terminará com clima carinhoso nas relações próximas e ambiente protetor. Renegocie ou finalize um contrato insatisfatório. Vários planetas anunciam fase de estabilidade afetiva e financeira. Encare novos desafios, realize desejos e espere por conquistas relevantes.

Capricórnio (22/12 - 20/01) - O dia será produtivo no trabalho, cuidados de saúde e na administração financeira. Foque em soluções práticas e simplifique a rotina. A semana terminará com planos a dois e prazeres diferentes. Renove os sentimentos e comece novo ciclo de vida. Valerá voltar atrás em decisões tomadas anteriormente e preservar o que já foi conquistado. Algo do destino envolverá o amor.

Aquário (21/01 - 19/02) - A semana terminará com decisões sobre a vida íntima, filhos e projetos pessoais. Curta momentos divertidos e carinhosos, com as melhores companhias e afaste preocupações. Vida social e atividades de grupo continuarão agitadas, cobrando posicionamentos claros. Amplie discussões e assuma mais protagonismo em defesa de uma causa de interesse coletivo.

Peixes (20/02 - 20/03) - Termine a semana com mais motivação no trabalho e presença marcante na equipe. Novos projetos terão andamento positivo com suas iniciativas. Jogue a autoestima para cima e “venda seu peixe”. No fim do dia, nada melhor do que o carinho da família e o sossego do lar. Aproveite para curtir um seriado, relaxar e arejar a cabeça com assuntos leves. Clima mágico no amor!