Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (22/12) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

A vontade de se aventurar em novas experiências, viajar e encerrar o ano só aumentará. Planeje voos mais altos na carreira e pense no futuro. Acertos com parceiros ainda estarão em curso. Com Vênus retrógrado, alguma negociação demorará para fechar. Avalie escolhas e novos rumos. Prazeres diferentes, poder de influência, brilho e maior exposição marcarão o dia.

Touro (21/04 - 20/05)

Arrumações na casa e desapegos deixarão o clima mais leve. Mude padrões, reinvente a vida e embarque em novas experiências. Viagens, estudos, ligações internacionais e sintonia com a espiritualidade marcarão esta fase que trará perspectivas positivas para o futuro e formalizações. Hora de fortalecer a autoestima, valorizar suas origens e curtir o carinho da família.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Converse com amigos, tome iniciativas nas relações e fique por dentro das notícias. Aproveite também para cumprir burocracias e organizar detalhes de uma viagem. A vida social será agitada. Troque mensagens, circule e descubra novidades. Vênus retrógrado levantará assuntos delicados da vida íntima nesta fase. Aprofunde o diálogo com o par e amplie o entendimento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Orçamento curto não permitirá extravagâncias. Dê um passo maior no trabalho, acelere a produção e garanta bons resultados financeiros. Vários planetas na sua área afetiva produzirão mudanças positivas nas escolhas, maneira de se relacionar, posicionamentos e no amor. Pense no futuro e busque estabilidade. Amigos darão dicas de investimentos. Fortaleça a saúde.

Leão (23/07 - 22/08)

A rotina de trabalho ainda será exigente hoje. Encontre tempo também para cuidar da saúde, do corpo e do seu equilíbrio. Plano de viagem com filhos alegrará o coração. Bom momento para rever hábitos, diversificar atividades e criar projetos. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para avaliar sonhos e projetar o futuro. Amizades especiais estarão por perto.

Virgem (23/08 - 22/09)

Marque presença nas redes, compartilhe conteúdos relevantes e brilhe. Apesar da rotina cansativa, o dia trará projeção na carreira e fortalecimento da missão profissional. Avalie convites e propostas de longe com carinho. Os sonhos darão dicas dos caminhos a seguir. Talvez você mude planos ou repense posturas nas relações. Decida assuntos de família.

Libra (23/09 - 22/10)

Encare assuntos delicados com a família e renove os sentimentos. A vida social será movimentada, hoje. Troque mensagens com amigos, tome a iniciativa nas relações e motive a equipe. Planos de viagem ou conexões com pessoas queridas de fora manterão o astral em alta. Caminhe, treine ou pratique esporte e mantenha a saúde equilibrada. Prestígio em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Visualize o que quer para o futuro e abra caminhos na carreira. Uma onda de energia positiva trará oportunidades de trabalho e de crescimento financeiro. Despesas e responsabilidades familiares aumentarão nesta fase, evite gastos por impulso. As comunicações estarão abertas. Encare assuntos delicados com irmãos ou numa negociação comercial. Sucesso!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Viagem com os filhos, ou par e atividades ao ar livre animarão o clima. O dia trará boas notícias de longe e soluções financeiras. Renegocie uma dívida e planeje o orçamento. Transações comerciais terão andamento positivo. Marte em seu signo favorecerá novos começos. Conte com garra, coragem, atitude e poder de conquista. Novos desafios serão motivadores.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Repense investimentos e escolhas. O dia favorecerá mudanças e novos projetos. Renove conceitos, determine novos objetivos e cultive a paz interior. Chegou a hora de dar mais atenção à família e aos sentimentos. Resolva pendências financeiras com soluções originais. Padrões de consumo não serão os mesmos com o orçamento apertado. Encontre prazeres diferentes.

Aquário (21/01 - 19/02)

Carinho e empatia marcarão as interações de hoje. Aproxime amizades, inicie relações e aumente a participação social. A sensibilidade estará amplificada. Finalize atividades, relaxe e dê vazão aos sentimentos. Novidades da família e convites de amigos também entrarão no menu do dia. Mudanças acontecerão de dentro para fora nesta fase de reestruturações. Amor em alta!

Peixes (20/02 - 20/03)

Aprofunde vínculos de amizade e aumente a responsabilidade social. Trabalho e carreira terão andamento positivo. Espere por conquistas hoje. Saúde mais frágil pedirá momentos de descanso. Amigos trarão novidades. Amplie discussões e renove conceitos. Movimentações na equipe fortalecerão sua posição. Afaste o ciúme e aposte em mais companheirismo no amor.