Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (04/11) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Um imprevisto cobrará resposta rápida. Aproveite a Lua Nova para decidir mudanças e elevar seus padrões. Proposta de longe e conexões influentes favorecerão viagens e novos planos. Fase de mais poder e de redirecionamentos. Encerre o passado! Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro com perspectivas mais afinadas com seu momento. Clima quente no amor.

Touro (21/04 - 20/05)

Comece uma fase nova no amor. Uma virada radical abrirá portas para o futuro e unirá o útil ao agradável. Você poderá terminar uma relação e iniciar outra com propósitos em comum. Se estiver em busca do amor, alguém chegará para mudar seus conceitos e revolucionar a vida. Esse é um bom período para resolver conflitos íntimos e renovar sentimentos. A rotina ficará mais leve!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Novo projeto de trabalho ou tratamento de saúde alterará a rotina e agitará o clima. Bom momento para iniciar uma atividade física diferente e ganhar mais vitalidade. A produção estará acelerada, então encontre também momentos de relaxamento e equilibre suas energias. Se puder, trabalhe remotamente num lugar inspirador perto da natureza ou arme uma viagem com o par.

Câncer (21/06 - 22/07)

Assuma maior liderança, valorize seus talentos e coloque a vida em ordem. A Lua Nova em harmonia com seu signo inaugurará uma fase de conquistas pessoais importantes e de investimentos no seu desenvolvimento. Conte com apoio familiar e harmonia nas relações cotidianas. Aproveite energias a seu favor para promover mudanças positivas de vida.

Leão (23/07 - 22/08)

A Lua Nova inaugurará uma fase de maior conforto e segurança na vida familiar. Encare os desafios, resolva pendências, divida melhor as responsabilidades e construa bases afetivas mais fortes. Você sentirá este período como um novo nascimento. Mudanças serão positivas! Aproveite as próximas quatro semanas para implantar novos padrões. Se tiver filhos, é um bom momento para apoiá-los.

Virgem (23/08- 22/09)

Informações importantes, negociações, provas e inscrição num curso marcarão esta Lua Nova, que acelerará as comunicações e trará propostas sedutoras. Espere por muitas novidades e descobertas atraentes que poderão provocar mudanças, tanto na sua maneira de pensar, quanto na rotina. Aumente a responsabilidade com a saúde. Cuidados corporais e tratamentos darão segurança.

Libra (23/09 - 22/10)

Espere por uma conquista na área financeira e melhor administração dos bens nesta Lua Nova. Valores claros e mudanças nos padrões de consumo permitirão construir bases materiais e afetivas mais firmes. Aproveite as próximas quatro semanas para decidir investimentos, apoiar a família e planejar o orçamento. Curso, viagem e planos de desenvolvimento entrarão no pacote.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Com a Lua Nova em seu signo, dê uma virada radical no projeto de vida e comece um ciclo de mais conforto e segurança. É um bom momento para encontrar seu lugar, construir a casa, mudar padrões de relacionamento e investir na vida familiar. Negócios e oportunidades entrarão no radar. Você atrairá dinheiro nesta fase. Jogue a autoestima para cima. Conquistas estão pela frente!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Encerre um projeto, finalize um contrato e torne a rotina mais livre. A Lua Nova dará nitidez aos sonhos e revelará os caminhos da alma. Aproveite as próximas quatro semanas para relaxar, meditar, buscar o autoconhecimento e expandir a consciência. Com Vênus em seu signo, você atrairá relações e oportunidades financeiras. Amplie amizades. Conexões internacionais também estão abertas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Entre num novo grupo, fortaleça a posição na equipe e amplie a participação social. Aproveite a Lua Nova para explorar um ambiente diferente e fazer parte de um mundo maior. Envolvimento com questões humanitárias incentivará maior presença nas redes e engajamento numa causa coletiva. Um novo caminho se abrirá na carreira. Negocie um contrato e aumente os rendimentos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Assuma posição de maior visibilidade e poder. A Lua Nova anuncia sucesso e evolução da carreira. Você poderá dar uma virada de vida e decidir seu futuro. Responsabilidades aumentarão nesta fase. Encare novos desafios e brilhe publicamente. Mudança ou reforma da casa também entrará no radar. Espere por ótimo desempenho nos estudos. Planeje uma viagem.

Peixes (20/02 - 20/03)

Lua Nova cheia de esperanças e de sabedoria. Aumente a sintonia com a espiritualidade e abra seus caminhos. Cenário otimista, com oportunidade de expansão profissional e novos projetos. Aproveite as próximas quatro semanas para viajar, iniciar atividades em outro lugar, embarcar em novas experiências e alargar os horizontes. Renove crenças! Lindos planos no amor.