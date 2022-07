Homem é encontrado morto em kitnet no bairro da Pedreira

Um homem, identificado como Gerson Perez, foi encontrado morto, no final da noite desta quarta-feira (21), no kitnet onde ele morava, no bairro da Pedreira, em Belém. O corpo foi encontrado por vizinhos, que acionaram as autoridades competentes.

Ele já não foi visto por familiares ou vizinhança, pelo menos, desde terça-feira (20). A família ainda não sabe ao certo o motivo da morte do homem, de cerca de 50 anos de idade, mas, segundo os famíliares, ele tinha problemas cardíacos. Gerson morava no kitnet com a esposa, mas ela estava viajando a trabalho quando o corpo foi encontrado.

O corpo foi retirado do local pela Polícia Científica do Pará. Viaturas da Polícia Militar estiveram no endereço, localizado na travessa Pirajá, entre avenida Pedro Miranda e passagem Ana Flexa Castanheira.

Aguardamos mais informações.