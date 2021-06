Gracyanne Barbosa surge em foto picante exibindo parte íntima com micro calcinha

Os seguidores de Gracyanne Barbosa ficaram babando no último domingo (20), após a musa fitness aparecer exibindo o bumbum GG. “Sunday Bumday loira”, escreveu na legenda da publicação.

Na foto, compartilhada no Instagram, a modelo aparece de costas, com um calcinha fio dental e um um escudo de tiro ao alvo do lado. Ela também exibiu o novo visual, as madeixas loiras.

O clique recebeu vários elogios dos fãs de Gracyanne. “A cada domingo eu nunca tô preprada”, escreveu uma internauta. “E que bunda!”, elogiou outro. “Lendária”, disse um terceiro.