Com maiô cavado, Gracyanne Barbosa deixa parte íntima em evidência

Exibindo uma boa forma e com as madeixas iluminadas, Gracyanne Barbosa chamou atenção dos seguidores na última quarta-feira (16), ao posar nas redes sociais em vários cliques ousados de tirar o ar dos internautas. Com as informações do Metropolitana 98.5 FM.

Na foto, a influencer apareceu em um maiô preto cavado e com vários acessórios prateados compondo o visual. A musa fitness não dispensou sensualidade nas poses e mostrou a sua “nova versão”, agora com os cabelos em vários tons de marrom e dourado.

LEIA MAIS: Gracyanne Barbosa surge irreconhecível em post no Instagram: 'Mudança'

“A melhor versão de cada um de nós é o resultado das nossas escolhas e opções diárias. Sabendo disso, pense muito bem antes de decidir alguma coisa. Seu gesto de hoje pode definir quem você é por um longo tempo”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs de Gracyanne foram à loucura com o novo ensaio dela e não dispensaram elogios. “Musa”, disse uma. “Ficou ainda mais linda loira”, afirmou outra. “Gente, para tudo! Que mulher espetacular!”, falou uma terceira.