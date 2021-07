Gracyanne Barbosa faz ensaio temático e surpreende web com look minimalista

Gracyanne Barbosa deixou a internet babando na noite da última segunda-feira (26) ao publicar os bastidores de um ensaio fotográfico que deu o que falar nas redes sociais. Os cliques feitos pela influencer impressionaram os internautas e tiraram o fôlego da galera. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

No vídeo, divulgado em suas redes sociais, a musa fitness aparece vestida de boxeadora e optou por usar um modelo minimalista, no qual esbanjou um shape sarado. O resultado não poderia ser diferente: fãs impressionados com a beleza da esposa do Belo e a imaginação rolando solta.

“Desafie-se todos os dias”, disse a morena.

“Cada dia mais linda. Admiro pessoas focadas como você”, elogiou uma seguidora. “Belissíma”, disse outro. “Você é a verdadeira mulher maravilha, prefiro você do que a Gal Gadot. Perfeita faz tudo!”, disse uma terceira.