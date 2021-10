Giovanna Grigio faz topless em clique na praia: ‘Deusona’

Giovanna Grigio compartilhou uma foto em que aparece fazendo topless em uma praia no México. O clique foi publicado nesta terça-feira (19), no perfil no Instagram da atriz de 23 anos.

Nos comentários, os seguidores foram só elogios à boa forma de Giovanna. “Deusona da minha vida”, comentou a atriz Ana Hikari. “Maravilhosa”, escreveu outra seguidora. “Perfeita”, elogiou uma terceira.

A atriz está morando na capital mexicana desde o início do ano, para as gravações da versão internacional da novela Rebelde, produzida pela Netflix.