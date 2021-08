Geisy Arruda ‘tira’ calcinha durante momento inusitado e web reage: ‘Maldade’

A modelo Geisy Arruda pegou os fãs de surpresa ao abaixar a calcinha para tirar uma selfie, nas redes sociais, na última segunda-feira (9). No estilo “boomerang”, o clique chamou atenção dos internautas ao exibir a boa forma da morena em frente ao espelho, não deixando nada para a imaginação. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

No Twitter, a publicação da influencer recebeu vários comentários. “Que delícia”, escreveu um fã. “Essa nasceu para ser gostosa”, disse um segundo. “Muita maldade”, afirmou um terceiro.