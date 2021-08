Flávia Alessandra posa nua em ensaio sexy e brinca com fãs: 'Bate um friozinho...'

Flávia Alessandra costuma utilizar as redes sociais para exibir toda a sua beleza. O último registro feito pela atriz, no domingo (15), não ficou para trás. Aos 47 anos, toda trabalhada na sensualidade e elegância, ela surgiu inteiramente nua no clique, com exceção de um par de meias nos pés, em uma pose estratégica. As informações são do portal UOL.

"Bate um friozinho e já boto a meia no pé. Quem mais é assim?", ironizou a global, na legenda da publicação. Veja a foto:

A foto postada pela atriz gerou alvoroço na web por parte dos fãs, que não pouparam elogios à boa forma de Flávia Alessandra. “Que corpo sarado!”, escreveu um seguidor. "Quase que minha Internet caiu com essa chuvarada de beleza", disse uma terceira. “Sempre bela”, elogiou um terceiro.