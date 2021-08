Ex-BBB Mahmoud gera polêmica na web ao publicar foto nu e com o pênis para fora

O ex-BBB Mahmoud Baydoun foi alvo de polêmicas, no último domingo (29), ao compartilhar cliques eróticos em que aparece com o pênis de fora, amarrado por várias cordas e lambendo os lábios. Internautas o criticaram afirmando que o psicólogo e sexólogo queria chamar atenção, por estar no “anonimato”.

Na manhã desta segunda-feira (30), ele utilizou as redes sociais para rebater as críticas, alegando que o “nu” se tratava de algo voltado para o lado artístico.

“Fiz meu primeiro ensaio quando tinha 20 anos. Sempre me candidatava para ser o modelo nu do curso de artes visuais. A única diferença é que ontem, pela 1a vez, me senti confortável para mostrar o pênis. Sempre tive insegurança com ele”, iniciou o desabafo.

“Eu não faço pra biscoitar ou porque sou um “ex-BBB flopado” que quer ganhar visibilidade como muitos falam. Isso é algo que já existia na minha vida muito tempo atrás e gostaria de continuar fazendo. Única diferença é que agora eu posso contratar o fotógrafo que eu quiser”, rebateu.

Polêmica

Nas fotos, publicadas no domingo (29), o rapaz surge nu amarrado por várias cordas e lambendo os lábios. Na legenda, ele escreveu: “Postei e saí correndo. Já sou cancelado mesmo. Bom domingo a todos!”.