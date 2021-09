Empinando o bumbum, Gabi Martins posar de biquíni nas Ilhas Maldivas

Gabi Martins está mostrando vários detalhes de sua viagem às Ilhas Maldivas. A cantora também aproveita a paisagem para conquistar os internautas com diversas fotos que destacam tanto a sua boa forma, quanto o cenário paradisíaco. As informações são do Observatório dos Famosos.

Nesta quarta-feira (15), ela publicou no Instagram uma série de imagens que destacavam o bumbum escultural. Usando um biquíni na cor azul, ela deixou os seguidores agitados. “Boa tarde Brasil, boa noite Maldivas”, escreveu Gabi, na legenda da publicação.

A postagem ganhou mais de 490 mil curtidas e centenas de comentários. Os fãs deixaram várias mensagens elogiando a beleza da cantora: “Linda demais ela”, comentou um fã-clube. “Perfeita”, declarou um internauta. “Maravilhosa”, admirou mais uma fã de Gabi, entre várias mensagens e emojis.

