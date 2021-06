Duas pessoas morrem em acidente na rodovia Transgarimpeira, em Itaituba

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no quilômetro 106 da rodovia Transgarimpeira, no sudoeste paraense. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (2), por volta das 19h, no distrito de Crepurizinho, localizado a cerca de 300 quilômetros de Itaituba. O piauiense João de Deus da Costa Carvalho, de 61 anos, e o maranhense Benerval Costa da Silva, de 62, não resistiram aos múltiplos ferimentos e morreram no local.

Segundo informações repassadas pela guarnição que atua no distrito, foram populares que indicaram aos policiais que havia tido um acidente na área. Ao chegarem no local, os agentes encontraram os dois homens, ao lado de uma motocicleta Bros de cor vermelha. Não há informações do que possa ter ocasionado o acidente e nem se haviam outras pessoas envolvidas na colisão.

Entretanto, o impacto do acidente foi tanto que as vítimas tiveram diversas fraturas expostas e, inclusive, a exposição de parte de massa encefálica.

O trecho é considerado extremamente perigoso e já foi palco de diversos acidentes de trânsito, principalmente em período de seca, que propicia a formação de poeira, o que acaba prejudicando a visibilidade dos condutores.

Por conta da distância de Itaituba, os corpos foram removidos por policiais militares de Crepurizinho. A 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis.