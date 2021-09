De biquíni, Gretchen sensualiza e rebola ao lado da nora, Andressa: ‘Quem tem joga’

Gretchen aproveitou o fim de semana em família para compartilhar com os seguidores do Instagram um videozinho onde aparece dançando ao lado da nora, Andressa Miranda, esposa de Thammy. As duas exibem a boa forma e provam que os procedimentos para deixar os glúteos firmes estão realmente dando certo.

De biquíni branco com detalhes amarelo e vermelho, a rainha do rebolado aparece animada. Ao lado dela, Andressa está com um biquíni preto que também destaca as curvas. As duas dançam, sensualizam e rebolam bastante ao som da música Raimunda, da Gang Do Samba.

A coreografia deixou as centenas de fãs de Gretchen eufóricos. Vários de famosos e anônimos deixaram elogios para as musas. “Maravilhosa”, disse David Brasil. “Quem tem joga”, brincou Scheila Carvalho. “Mulher tu tem 61 mesmo? Chocada nesse corpo”, escreveu um seguidor. "Tá dando banho em muita menininha, arrasou no corpão”, elogiou outro.

