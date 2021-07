Curtindo um dia de praia, Mirella improvisa e rebola muito em coreografia para o TikTok

A funkeira Mirella não perdeu a oportunidade de mostrar o rebolado em mais um vídeo para o TikTok. Curtindo um dia de praia, ela aproveitou para lançar mais uma de suas dancinhas ousadas, mostrando toda a boa forma. As informações são do Metropolitana.

LEIA MAIS

A funkeira deixou os fãs e seguidores babando com sua beleza e surgiu arrasando na coreografia no cenário paradisíaco. Com um biquíni preto e óculos escuros diferentão, como ela gosta, a morena improvisou na dança.