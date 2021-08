Com medo de morrer, grupo de pessoas fica preso em cemitério e vídeo viraliza; assista

No último domingo (15), uma mulher de Mossoró, no Rio Grande do Norte, viralizou na internet após um vídeo ser compartilhado nas redes sociais. Trazendo uma história bem inusitada, a habitante da pequena cidade relata estar presa com um grupo de pessoas em um cemitério. As informações são do UOL.

De acordo com a mulher, o grupo, que estava acompanhando um enterro, foi abordado por uma senhora que disse que o primeiro que saísse do local iria morrer. Assustados com a "profecia", todos decidiram se manter no cemitério.

"Eu tô nesse momento aqui no cemitério, um dos mais antigos que tem aqui em Mossoró, que fica aqui mesmo no centro da cidade, eu vim pro enterro de uma pessoa que eu nem conheço", começou ela no vídeo divulgado. "Quando foi na hora da gente ir embora, do nada apareceu uma velha, ela olhou pra gente e disse que a primeira pessoa que saísse daqui do cemitério ia ser o próximo a morrer, e ninguém teve coragem de sair", continuou.

Segundo o vídeo, às 16h o grupo ainda continuava no local e chegou até a pedir comida por delivery. "A gente aqui tudo morrendo de fome sem ter almoçado, mas graças a Deus um rapaz conseguiu ligar pra marmitaria e vieram deixar o almoço da gente. Já vai dar quatro horas da tarde e a gente continua aqui, até a velha que disse isso tá ali sentada".

Já cansados da estranha situação, todos resolveram descansar por cima das covas e até mesmo na capelinha do cemitério. Sem hora pra sair dali, ela ainda revelou ter mandado um áudio pra mãe dizendo que não tinha hora pra chegar em casa. "Mas eu creio, em nome de Jesus, que lá pra noite a gente sai daqui, porque alguém vai ter que fechar os portões. Eu só vou sair daqui depois que a primeira pessoa sair”; assista ao vídeo:

A história viral nas redes sociais ganhou vários desdobramentos e questionamentos dos internautas. "Eu pulava o muro jurando que burlaria a praga/profecia", twittou @feelingui. "Eu juntava com todo mundo e empurrava a veia pra sair primeira", brincou @1lucasmsilva.

De acordo com uma usuária, sua prima teria encontrado a "famosa do cemitério", que teria garantido que o vídeo terá continuação. "Vai ter a parte dois, mas ainda não sei quando vai sair não", relatou a mulher.

'Apenas brincadeira'

Já na segunda-feira (16), “Larissinha do Mossoró” deu detalhes da história em entrevista para o jornal O Globo. Conhecida na cidade por ser tricampeã do festival Cidade Junina de Mossoró, na categoria do humor, a comediante revelou que tudo não passou de uma brincadeira.

"Fui fazer uma piada por lá e inventei esse negócio da velha, postei no facebook primeiro e depois coloquei no Tik Tok”, confessou. Apesar disso, o desfecho de "quem saiu primeiro" ainda é um mistério. Larissinha fez suspense e disse que espera apresentá-lo na TV com exclusividade.

Toda a situação criada garantiu fama a humorista, deixando o Twitter fervoroso na tarde de domingo.